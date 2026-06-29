آیین عزاداری هفتمین روز شهادت امام حسین (ع) در نمازخانه تالار وحدت

به گزارش ایلنا به نقل از بنیاد رودکی، همزمان با ایام سوگواری ماه محرم و در آستانه هفتمین روز شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، مراسم عزاداری و بزرگداشت شهدای کربلا روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با ۱۶ محرم‌الحرام ۱۴۴۸ در نمازخانه تالار وحدت برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی از ساعت ۱۲ با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر آغاز خواهد شد و در ادامه با سخنرانی، ذکر مصیبت، مدیحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی در سوگ حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران وفادارش همراه خواهد بود.

این آیین فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا، ترویج فرهنگ ایثار و آزادگی و پاسداشت حماسه جاودان کربلا فراهم خواهد آورد.

بنیاد رودکی در سال‌های گذشته نیز همزمان با مناسبت‌های مذهبی و آیینی، برنامه‌های مختلفی را با مشارکت هنرمندان و فعالان فرهنگی برگزار کرده و تلاش داشته است تا در کنار فعالیت‌های هنری، نقش خود را در پاسداشت ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه ایفا کند.

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