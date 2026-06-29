به گزارش ایلنا، نشست هم‌اندیشی «تشییع امت‌ساز؛ الزامات و فرصتها» روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور ۱۲ تن از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه از جمله حجت الاسلام و المسلمین رجایی (مرکز مدیریت حوزه خراسان)، حجت الاسلام و المسلمین افضل آبادی (مرکز فقهی ائمه اطهار)، حجت الاسلام والمسلمین حبیبی (موسسه مطالعات راهبردی)، حجت الاسلام و المسلمین عجمی (مدرسه عالی فقاهت)، حجت ااسلام دکتر معلمی (جامعه المصطفی خراسان)، حجت الاسلام دکتر کامل نواب (دانشگاه شهید مطهری)، حجت الاسلام دکتر فخار شاکری (دانشگاه شهید مطهری)، حجت الاسلام دکتر عباسعلی مشکانی سبزواری (دانشگاه باقرالعلوم)، دکتر ارشدی (دانشگاه فردوسی)، دکتر محمدرضا قائمی نیک (دانشگاه رضوی)، دکتر فیروزی (دانشگاه امام رضا) و دکتر بلال شاکری (مرکز تخصصی آخوند خراسانی) برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این همایش از ساعت ۱۲ تا ۱۵ در نبش خیابان آیتالله واعظ طبسی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه دوم، سالن جلسات تعیین شده است.

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