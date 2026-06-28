محمد کوچکپور کپورچالی عکاس پیشکسوت درگذشت
محمد کوچکپور کپورچالی، عکاس پیشکسوت و طبیعتگرا درگذشت و فردا در بندر انزلی به خاک سپرده خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمد کوچکپور کپورچالی، عکاس پیشکسوت دار فانی را وداع گفت.
محمد کوچکپور کپورچالی، متولد سال ۱۳۳۴ در روستای کپورچال شهرستان بندرانزلی، از عکاسان طبیعتگرای ایران بود.
وی نخستین نمایشگاه عکس خود را سال ۶۷ با کمک زندهیاد کاوه گلستان در گالری گلستان برپا کرد و پس ازآن کارهایش به مسابقات و نمایشگاههای بینالمللی راه یافت و بارها مورد تقدیر قرار گرفت.
از کوچکپور چند مجموعه عکس به جا مانده است.
او صبح روز دوشنبه هشتم تیرماه، در قطعه هنرمندان آرامستان بندرانزلی به خاک سپرده میشود.