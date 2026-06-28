به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «عبای سوخته» به کارگردانی مهدی فارسی و تهیه‌کنندگی اباذر صالحیان، همزمان با سالگرد شهادت دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، از امشب ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه افق می‌رود.

این مستند پژوهشی با محوریت شخصیت، اندیشه و فعالیت‌های سیاسی شهید بهشتی، بر دوره‌ای حساس از تاریخ معاصر ایران تمرکز دارد و تلاش می‌کند با بازسازی و روایت مستند رخدادها، تصویری روشن از نقش این شهید در تحولات سیاسی سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و سال‌های نخست پس از انقلاب ارائه دهد.

«عبای سوخته» روند مواجهه شهید بهشتی با جریان‌ها و چهره‌های سیاسی را از روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان شهادت روایت می‌کند و بخشی از فضای پیچیده و چندلایه آن دوران را به تصویر می‌کشد.

این مجموعه مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.

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