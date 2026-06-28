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همزمان با سالگرد هفتم تیر؛

«عبای سوخته» روی آنتن شبکه افق می‌رود

«عبای سوخته» روی آنتن شبکه افق می‌رود
کد خبر : 1805709
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همزمان با سالگرد شهادت دکتر بهشتی مستند پنج‌قسمتی «عبای سوخته» از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «عبای سوخته» به کارگردانی مهدی فارسی و تهیه‌کنندگی اباذر صالحیان، همزمان با سالگرد شهادت دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، از امشب ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه افق می‌رود.

این مستند پژوهشی با محوریت شخصیت، اندیشه و فعالیت‌های سیاسی شهید بهشتی، بر دوره‌ای حساس از تاریخ معاصر ایران تمرکز دارد و تلاش می‌کند با بازسازی و روایت مستند رخدادها، تصویری روشن از نقش این شهید در تحولات سیاسی سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و سال‌های نخست پس از انقلاب ارائه دهد.

«عبای سوخته» روند مواجهه شهید بهشتی با جریان‌ها و چهره‌های سیاسی را از روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان شهادت روایت می‌کند و بخشی از فضای پیچیده و چندلایه آن دوران را به تصویر می‌کشد.

این مجموعه مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.

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