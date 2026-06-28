پخش زنده دو دیدار از والیبال لیگ ملتها در شبکه ورزش
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته دوم والیبال لیگ ملتهای ۲۰۲۶، امروز تقابل دو تیم فرانسه و ژاپن را در ساعت ۱۸:۳۰ و رویارویی اسلوونی و ایتالیا را در ساعت ۲۲ به صورت زنده و در قالب ویژه برنامه «روی تور» پوشش میدهد. گزارشگران این دیدارها به ترتیب طه عالی و علی شاکری هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب هفته دوم رقابتهای والیبال لیگ ملتهای ۲۰۲۶، امروز یکشنبه ۷ تیر از ساعت ۱۸:۳۰، مصاف فرانسه و ژاپن جدال اسلوونی و ایتالیا را در ساعت ۲۲ با تحلیل فنی و به صورت زنده در برنامه «روی تور» پوشش خواهد داد.
تاکنون ژاپن با ۷ برد و ۱۸ امتیاز و اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز به ترتیب در جایگاه اول و دوم جدول قرار گرفته اند.
برنامه زنده «روی تور» به تهیهکنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجاتپور همزمان با برگزاری رقابتهای والیبال مردان لیگ ملت های۲۰۲۶، با دعوت از کارشناسان حوزه والیبال به تحلیل فنی بازیها به ویژه والیبال کشورمان میپردازد.