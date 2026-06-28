به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب هفته دوم رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، امروز یکشنبه ۷ تیر از ساعت ۱۸:۳۰، مصاف فرانسه و ژاپن جدال اسلوونی و ایتالیا را در ساعت ۲۲ با تحلیل فنی و به صورت زنده در برنامه «روی تور» پوشش خواهد داد.

تاکنون ژاپن با ۷ برد و ۱۸ امتیاز و اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز به ترتیب در جایگاه اول و دوم جدول قرار گرفته اند.

برنامه زنده «روی تور» به تهیه‌کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات‌پور همزمان با برگزاری رقابت‌های والیبال مردان لیگ ملت های۲۰۲۶، با دعوت از کارشناسان حوزه والیبال به تحلیل فنی بازی‌ها به ویژه والیبال کشورمان می‌پردازد.

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