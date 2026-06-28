نشست هماهنگی برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در شهرداری منطقه ۱۱ برگزار شد
مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به احتمال برگزاری مراسم تشییع پنج پیکر شهید در جوار بدرگاه آقا، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: ستاد برگزاری مراسم به میزبانی سپاه حضرت محمد (ص) بوده و پشتیبانی اجرایی و خدماتی آن بر عهده شهرداری تهران است.
به گزارش ایلنا، هشتمین نشست هماهنگی برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید با حضور مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱، مدیر حوزه شهردار، معاونین، شهرداران نواحی، رؤسای ادارات و مدیران دستگاههای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی در سالن کنفرانس شهرداری منطقه ۱۱ برگزار شد.
در این نشست، آخرین تمهیدات اجرایی، امنیتی، خدماتی و پشتیبانی مراسم با محوریت تقویت هماهنگی بینبخشی و انسجام اقدامات میدانی مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به احتمال برگزاری مراسم تشییع پنج پیکر شهید در جوار بدرگاه آقا، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: ستاد برگزاری مراسم به میزبانی سپاه حضرت محمد (ص) بوده و پشتیبانی اجرایی و خدماتی آن بر عهده شهرداری تهران است.
شهردار منطقه ۱۱ افزود: این منطقه به دلیل قرارگیری در محورهای اصلی مراسم و مجاورت با پردیسهای مهم شهری، دارای بار اجرایی مضاعف است و پیشبینی میشود حجم گستردهای از عزاداران از شهرهای مختلف از جمله تهران، قم و مشهد در این مراسم حضور یابند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اسکان پیشبینیشده اظهار کرد: در سطح شهر تهران حدود ۱۳۰ هزار نفر ظرفیت اسکان در نظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از آن در منطقه ۱۱ تأمین خواهد شد. بر این اساس ۷۲ مسجد، ۱۵۰ حسینیه و حدود ۱۴۰ مدرسه در منطقه شناسایی شده که حدود ۶۰ مدرسه برای اسکان و پشتیبانی در اختیار ستاد اجرایی قرار میگیرد. همچنین سولههای مدیریت بحران و زمینهای ورزشی نیز به عنوان ظرفیت پشتیبان آمادهسازی شدهاند.
مهدی قمی در ادامه با تأکید بر ضرورت هماهنگی مستمر در حوزه خدمات شهری گفت: جلسات روزانه برای هماهنگی عملیات اجرایی و آمادهسازی معابر برگزار میشود و ظرفیت نیروهای خدماتی و بهداشتی شناساییشده در مساجد و اماکن عمومی برای پشتیبانی عملیات شهری به کار گرفته خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت حملونقل و ترافیک اظهار کرد: با هماهنگی پلیس راهور و دستگاههای مرتبط، محدودیتهای ترافیکی در محورهای اصلی شامل خیابان انقلاب، کارگر و حافظ اعمال شده و جابجایی زائران عمدتاً از طریق مترو و ناوگان BRT انجام خواهد شد. همچنین پارکینگهای پیرامونی برای ساماندهی خودروهای شخصی پیشبینی شده است.
شهردار منطقه ۱۱ افزود: در حوزه پشتیبانی نیز تجهیز سه آشپزخانه مرکزی با ظرفیت تأمین روزانه حدود ۱۰۰ هزار پرس غذا برای خدمترسانی به عزاداران در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین در بخش امداد و سلامت گفت: استقرار نیروهای اورژانس، هلالاحمر و آتشنشانی به همراه آمبولانسها، موتورآمبولانسها و چادرهای امدادی در نقاط مختلف منطقه برنامهریزی شده و اقدامات لازم برای مقابله با گرمازدگی از جمله استقرار مهپاشها در دستور کار قرار دارد.
در پایان نشست، مهدی قمی بر اطلاعرسانی گسترده، استمرار جلسات روزانه، اجرای دقیق مصوبات و آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری برای ارائه خدمات مطلوب به عزاداران تأکید کرد.