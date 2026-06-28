پیکر شاپور رحیمی خواننده و نوازنده عود در خانه ابدی آرام گرفت+عکس

به گزارش اینا به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد شاپور رحیمی خواننده، آهنگساز، مدرس و نوازنده پیشکسوت عود و عضو فقید این موسسه امروز (یکشنبه هفتم تیرماه) در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد و پیکر این هنرمند در جوار استاد بیژن سخنور به خاک سپرده شد.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در این مراسم ضمن عرض تسلیت به خانواده استاد رحیمی از مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی، ابراهیم شریفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، سیدمحمود سرباز معاون هنری البرز، سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و رئیس و کادر درمان بیمارستان آرام البرز بابت هماهنگی و حمایت‌های مادی و معنوی در این هفته اخیر از زمان بستری شدن این هنرمند پیشکسوت تا امروز قدردانی کرد.

عظیمی موسسه هنرمندان پیشکسوت را عضوی از خانواده هنرمندان پیشکسوت دانست و فقدان این هنرمند را ضایعه‌ای تلخ برای جامعه پیشکسوتان دانست و از اینکه در این برهه حساس با همت همه عزیزان و دست‌اندرکاران امور مربوطه، علی رغم همه محدودیت‌ها و بضاعت اندک به خوبی پیش رفت، خدا را شکر کرد.

داود یاسری، مرتضی اعیان، میلاد کیایی، احمد عبدالهی‌نیا، سهیل محمودی، سیدعباس سجادی از هنرمندان پیشکسوت حاضر در این مراسم بودند.

همچنین بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت از جمله مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر در این مراسم بودند.

رحیمی خواننده، نوازنده عود و مدیر پیشین مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سوم تیرماه بر اثر عارضه سکته در ۷۹ سالگی درگذشت.

زنده‌یاد رحیمی متولد سال ۱۳۲۶ در تهران، فعالیت هنری خود را از دوران کودکی و با حضور در برنامه کودک رادیو ایران آغاز کرد. او در ادامه، فراگیری آواز ایرانی را نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد و از آموزش‌های محمود کریمی، ادیب خوانساری، محمدرضا شجریان، عبدالله دوامی و نورعلی برومند بهره‌مند شد. همچنین نوازندگی عود (بربط) و ردیف‌های‌سازی را نزد نصرالله زرین‌پنجه و منصور نریمان فرا گرفت.

رحیمی از سال ۱۳۴۹ به تدریس موسیقی در مراکز آموزشی و دانشگاهی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، هنرستان ملی موسیقی و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی پرداخت و در تربیت شمار زیادی از هنرجویان موسیقی نقش داشت.

این هنرمند فقید همچنین به مدت چهار سال مدیریت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی را بر عهده داشت و سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت گواهینامه درجه یک هنری شد.

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