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«هنوز زنده‌ایم، داستان یک زلزله» در ایرانشهر روی صحنه می‌رود

«هنوز زنده‌ایم، داستان یک زلزله» در ایرانشهر روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1805638
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نمایش «هنوز زنده‌ایم، داستان یک زلزله» به کارگردانی حسین میرزامحمدی، نویسندگی پویا مهدوی زاده، از روز جمعه ۱۹ تیر اجررا در سالن استاد ناظرزاده کرمانی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «هنوز زنده‌ایم، داستان یک زلزله» به کارگردانی حسین میرزامحمدی، نویسندگی پویا مهدوی زاده و تهیه‌کنندگی علیرضا گیلوری، میلاد اسکندری و رضا فتح‌اللهی‌پور، از روز جمعه ۱۹ تیر ماه اجرای خود را در سالن استاد ناظرزاده کرمانی در تماشاخانه ایرانشهر آغاز می‌کند. 

در این اثر نمایشی، محسن قصابیان، سمیرا حسن‌پور، سارا رسول‌زاده، افشین حسنلو، محمد موحدنیا و ماهان محمودی‌مقدم به ایفای نقش می‌پردازند. 

همچنین بلیت فروشی این نمایش از ساعت ۱۴ امروز آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه به سایت تیوال به نشانی www. tiwall. com/p/hanooz. zendeheim2 مراجعه کنند. 

نمایش «هنوز زنده‌ایم؛ داستان یک زلزله» از ۱۹ تیرماه تا ۹ مرداد ماه هر شب از ساعت ۱۹ به مدت ۸۵ دقیقه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی در تماشاخانه ایرانشهر میزبان مخاطبان خواهد بود.

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