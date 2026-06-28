رکوردشکنی تلوبیون با بالاترین میزان ترافیک در سکوهای داخلی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تلوبیون، هم‌زمان با پخش زنده دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر، تلوبیون با ثبت بیش از ۴ ترابیت بر ثانیه پهنای باند و در اختیار داشتن بیش از ۵۰ درصد از ترافیک اینترنت کشور، رکورد پیشین خود را شکست و بالاترین میزان ترافیک ثبت‌شده در سکوهای نمایش آنلاین داخلی را به نام خود ثبت کرد.

این رکورد در حالی به ثبت رسید که میلیون‌ها کاربر ایرانی، تلوبیون را برای تماشای زنده این مسابقه انتخاب کردند و بار دیگر توان زیرساختی این پلتفرم در ارائه خدمات به مخاطبان انبوه به نمایش گذاشته شد.

رکورد پیشین تلوبیون چهار سال پیش و هم‌زمان با پخش دیدار ایران و آمریکا ثبت شده بود؛ رکوردی که با ثبت ۳.۵ ترابیت بر ثانیه، در زمان خود از سوی وزیر ارتباطات وقت نیز به‌عنوان دستاوردی قابل توجه برای پلتفرم‌های داخلی مورد اشاره قرار گرفت. تلوبیون این بار با عبور از مرز ۴ ترابیت بر ثانیه، رکورد قبلی خود را ارتقا داد.

انتهای پیام/