سیمیندخت وحیدی فردا تشییع میشود
مراسم تشییع پیکر سیمیندخت وحیدی، دوشنبه - ۸ تیرماه - برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، مراسم تشییع پیکر سیمندخت وحیدی روز دوشنبه (۸ تیرماه) از ساعت ۹ صبح در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار و پیکرش برای خاکسپاری به قطعه نامآوران بهشتزهرای تهران منتقل خواهد شد.
سیمیندخت وحیدی قبل از انقلاب، شعرهای سیاسی میگفت و پس از آن شعرهایش با مضمون انقلاب، امام خمینی (ره)، رزمندگان دفاع مقدس و… بود.
مجموعه شعرهای این شاعر عبارتند از: «یک آسمان شقایق»، «حس میکنم زندگی را»، «موجهای بیقرار» و «هور».