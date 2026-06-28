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سیمیندخت وحیدی فردا تشییع می‌شود

سیمیندخت وحیدی فردا تشییع می‌شود
کد خبر : 1805607
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مراسم تشییع پیکر سیمیندخت وحیدی، دوشنبه - ۸ تیرماه - برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، مراسم تشییع پیکر سیمندخت وحیدی روز دوشنبه (۸ تیرماه) از ساعت ۹ صبح در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار و پیکرش برای خاکسپاری به قطعه نام‌آوران بهشت‌زهرای تهران منتقل خواهد شد. 

سیمیندخت وحیدی قبل از انقلاب، شعرهای سیاسی می‌گفت و پس از آن شعرهایش با مضمون انقلاب، امام خمینی (ره)، رزمندگان دفاع مقدس و… بود. 

مجموعه شعرهای این شاعر عبارتند از: «یک آسمان شقایق»، «حس می‌کنم زندگی را»، «موج‌های بی‌قرار» و «هور».

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