فراخوان رویداد ملی رسانهای «بدرقه آفتاب» ویژه بچههای مسجد منتشر شد
معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور از برگزاری رویداد ملی رسانهای «بدرقه آفتاب» ویژه کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با شعار «باید برخاست» خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، «حمید نیلی» از برگزاری رویداد ملی رسانهای «بدرقه آفتاب» خبر داد و اظهار کرد: این رویداد متشکل از ثبت روایت از مراسم تشییع امام مجاهد شهید؛ حضرت آیتاللهالعظمی «سیدعلی خامنهای» است که با شعار «باید برخاست» ویژه اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار میشود.
وی اظهار: رویداد ملی رسانهای «بدرقه آفتاب»؛ روایتی از شکوه این وداع و ثبت لحظههای ناب با لنز دوربین بچههای مسجد خواهد بود؛ لذا اعضای کانونها میتوانند همزمان با تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت با ثبت قابهایی ماندگار؛ روایتگر این رویداد تاریخی باشند.
نیلی با اشاره به بخشهای مختلف این جشنواره گفت: «کلیپ موبایلی»، «عکس»، «عکسنوشته»، «پیام صوتی»، «سفرنامه» بخشهای رویداد ملی رسانهای «بدرقه آفتاب» را تشکیل میدهد؛ لذا علاقهمندان میتوانند آثار خود را در محورهای پیشنهادی رویداد شامل: «ثبت شور و شعور مردم در مراسم تشییع و وداع»؛ «قابهای معنوی از اشکها، نجواها و دلتنگیها»؛ «روایت خدمترسانیهای خودجوش مردمی»؛ «نمایش حضور نسلهای مختلف در این آیین باشکوه» به دبیرخانه ارسال کنند.
وی افزود: زمان ارسال آثار تا پایان مرداد ۱۴۰۵ خواهد بود؛ همچنین شرایط و ویژگی آثار باید در این قالب باشند: «ویدئوها به صورت افقی و حداکثر ۱۰۰ ثانیه باشند»؛ «پیامهای صوتی از طریق شماره ۸۹۴۰ _۰۲۱ ارسال شوند»؛ «آثار همراه با نام و نام خانوادگی، نام کانون، استان و شماره تماس ارسال شوند».
نیلی اظهار کرد: به ۱۰ اثر برگزیده در هر رشته، به تشخیص هیئت داوران، جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد؛ بنابراین علاقهمندان میتوانند آثار خود را به این نشانی ارسال کنند؛ همچنین با ایجاد یا ورود به حساب در پیامرسانه «بله» به این نشانی اثر خود را ارسال کنند.