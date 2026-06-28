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چه کسی بیش از دیگران عاشق خمینی بود؟

چه کسی بیش از دیگران عاشق خمینی بود؟
کد خبر : 1805577
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مستند «عاشق خمینی (ره)»، روایتی از ارتباط عمیق و مستمر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با حضرت امام خمینی (ره) از آغاز نهضت اسلامی تا ارتحال بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است که امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «عاشق خمینی (ره)» به بررسی ابعاد عاطفی، فکری و سیاسی ارتباط رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضرت امام خمینی (ره) می‌پردازد. این مستند که به کارگردانی مهدی نقویان تهیه شده است، بخش‌هایی کمتر دیده‌شده از خاطرات، اسناد و تصاویر تاریخی را برای نخستین‌بار منتشر می‌کند. 

در این اثر مستند، بینندگان با سیر همراهی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با حضرت امام خمینی (ره) از دوران مبارزات انقلابی تا دوران پس از پیروزی انقلاب و در نهایت ارتحال امام (ره) آشنا می‌شوند. این مستند با نگاهی مستندگونه و مبتنی بر اسناد تاریخی، به نمایش عمق ارادت و پیوند قلبی رهبر انقلاب با امام راحل می‌پردازد. 

مستند «عاشق خمینی (ره)» امروز، ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد و بازپخش آن نیز فردا ساعت ۱۳:۰۰ تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.

 

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