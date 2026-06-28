به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مجموعه مستند «سلسله‌ها» امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

این مجموعه مستند در هر قسمت، با نگاهی تخصصی و مستند، به زندگی یکی از گونه‌های جانوری در معرض انقراض پرداخته و تهدیدات و چالش‌هایی را که بقای این گونه‌ها را با خطر مواجه کرده است، بررسی می‌کند.

«سلسله‌ها» تلاش دارد با افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به اهمیت حفظ تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از گونه‌های در معرض خطر، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند سیما تماشا کنند. بازپخش این برنامه نیز فردا ساعت ۱۴ خواهد بود.

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