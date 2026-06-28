فراخوان حضور در رویداد «گیم استریم ایران» منتشر شد

به گزارش ایلنا، این رویداد با هدف توانمندسازی استریمرهای بازی، توسعه تعامل میان فعالان زیست‌بوم بازی‌های رایانه‌ای و ایجاد بستر همکاری میان استریمرها، بازی‌سازان، ناشران و سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود.

متن فراخوان این رویداد به شرح زیر است:

معاونت حمایت بنیاد ملی بازی‌های ویدیویی با رویکردی هدفمند، در نظر دارد با فعال‌سازی ظرفیت‌های مختلف زیست‌بوم بازی‌های ویدیویی، به‌ویژه نقش استریمرهای بازی، زمینه توسعه این صنعت را فراهم کند. این معاونت با شناسایی، شبکه‌سازی و تعریف دقیق نقش بازیگران کلیدی زیست‌بوم، از جمله بازی‌سازان، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر فعالان این حوزه، درصدد ایجاد پیوندی مؤثر میان این بخش‌ها و استریمرها و شکل‌دهی به ساختاری توسعه‌محور در صنعت بازی‌های ویدیویی است.

نقش پلتفرم همگرا:

پلتفرم «همگرا» به عنوان تسهیل‌گر اصلی، وظیفه دارد پس از فرآیند ارزیابی دقیق استریمرها، بستری نظام‌مند فراهم آورد تا حمایت‌های چندجانبه از سوی تمامی ذینفعان صنعت، به شکلی هدفمند به استریمرهای مستعد برسد و موجب شکوفایی همکاری‌های میان‌بخشی شود.

گام نخست: کارگاه‌های تخصصی گیم استریم ایران

در اولین گام از این مسیر توسعه‌ای، معاونت حمایت بنیاد ملی بازی‌های ویدیویی برگزارکننده کارگاه تخصصی توانمندسازی استریمرها خواهد بود. این رویداد فرصتی استثنایی برای آشنایی با استانداردهای حرفه‌ای و ورود به چرخه حمایت‌های پلتفرمی است.

شایان ذکر است: پس از این دوره آموزشی شاهد رقابتی بین استریمرهای خواهیم بود. این رویداد، گامی مهم در ایجاد اکوسیستم پایدار صنعت بازی و معرفی استعدادهای برتر است. جزئیات بیشتر متعاقبا اعلام می‌شود.

تاریخ برگزاری: ۲۰ تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵

نحوه ثبت‌نام: علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام در این رویداد و مشاهده جزئیات بیشتر، به سامانه «همگرا» مراجعه نمایند.

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