یونسکو نسخه جدید نقشه میراثجهانی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ را منتشر کرد
یونسکو از انتشار نسخه جدید نقشه میراث جهانی برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خبر داد؛ نقشهای که تازهترین فهرست آثار ثبتشده جهانی را همراه با اطلاعات و تصاویر جدید در اختیار پژوهشگران، مدیران میراثفرهنگی و علاقهمندان قرار میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مرکز میراث جهانی یونسکو اعلام کرد نسخه جدید «نقشه میراثجهانی ۲۰۲۵-۲۰۲۶» منتشر شده و هماکنون در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
بر اساس اعلام یونسکو، این نقشه دیواری بزرگ تمامی یکهزار و ۲۴۸ اثر ثبتشده در فهرست میراثجهانی را دربر میگیرد و با استفاده از تصاویر منتخب از سایتهای فرهنگی و طبیعی جهان، نمایی جامع از پراکندگی جغرافیایی میراث جهانی ارائه میدهد.
یونسکو اعلام کرده است که این نقشه علاوه بر نمایش مکان آثار، اطلاعات کلیدی مربوط به کشورهای دارای آثار ثبتشده و آمارهای مرتبط با میراثجهانی را نیز در اختیار کاربران قرار میدهد.
این نقشه بهعنوان یکی از ابزارهای آموزشی و پژوهشی مهم در حوزه حفاظت از میراثفرهنگی و طبیعی شناخته میشود و هرساله با بهروزرسانی فهرست جهانی، نسخه جدید آن منتشر میشود.