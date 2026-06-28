فیلمبرداری «نفس کشیدن زیر آب» به پایان رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری «نفس کشیدن زیر آب» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا یکانی، به‌تازگی در آخرین لوکیشن خود واقع در خیابان طالقانی به پایان رسیده و مراحل فنی این اثر به‌زودی آغاز می‌شود.

«نفس کشیدن زیر آب» یک درام اجتماعی است که داستان یک جراح زیبایی را روایت می‌کند که پس از جدایی از همسرش، همراه دختر ۱۷ ساله‌اش زندگی می‌کند. این فیلم با نگاهی به بحران روابط خانوادگی و چالش‌های نسل Z، تلاش دارد تصویری از شکاف‌های عاطفی و اجتماعی میان نسل‌ها ارائه دهد.

محمدرضا یکانی، باران هاشمی‌نژاد، فرح نوری، مژگان مظاهری، فرزانه میرشکاریان، آراد قهقایی، کتایون سلطانی، ظهیرالدین جعفری، فاطمه شعبان، مهدی زارع، حدیث امینی، نغمه احمدی، اسما موسوی، هستی رادجو، دیبا نجفی، ریحانه رشیدی، یلدا نوری‌فرد و آیلار یوسفی‌زاده از بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: بهرام لطفی، صدابردار: علیرضا مهابادی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: فرزانه میرشکاریان، تدوین: محمدحسن گیلان، طراح صحنه و لباس: روژینا مافی، طراح گریم: ستیا دلشاد، تولید و تدارکات: فاطمه شعبان، نغمه احمدی و مجید خسروی، منشی صحنه: مژگان مظاهری، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، عکاس: مهسا عباسی، فیلمبردار پشت صحنه: الناز ایرانی، دستیار دوم کارگردان: مهسا مولائیان، دستیاران فیلمبردار: مهدی زارع و علی نیکخواه، دستیاران صحنه و لباس: رکسانا خدابخش و محدثه کرد، دستیار گریم: اسما موسوی و مجری طرح: مؤسسه فیلمسازی یکان تصویر تهران.

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