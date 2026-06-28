به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری روز یکشنبه هفتم تیرماه در نشست معاونان فرهنگی دستگاه‌های عضو شورای هم‌افزایی وزارتخانه‌های فرهنگی کشور که با در دفتر وزیر برگزار شد، با اشاره به ضرورت پاسداشت یاد و خاطره کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: پرداختن به موضوع شهدای میناب، مسئولیتی اخلاقی، انسانی و تاریخی در قبال نسلی است که مظلومانه قربانی خشونت و جنایت شدند و امروز ادای دین به آنان، رسالتی ملی برای همه ما محسوب می‌شود.



او با اشاره به اقدامات آغازشده در وزارت میراث‌فرهنگی گفت: یکی از نخستین و مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه، راه‌اندازی موزه شهدای میناب در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد است؛ اقدامی که می‌تواند به ثبت و روایت ماندگار این رخداد در حافظه تاریخی ملت ایران کمک کند.



صالحی‌امیری همچنین خواستار ارتقای جایگاه این مجموعه از «ستاد فرهنگی» به «ستاد ملی شهدای میناب» شد و افزود: با توجه به ابعاد ملی این موضوع، همه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هایی که تمایل دارند، می‌توانند در این حرکت ملی مشارکت کنند.



وی بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی را یکی دیگر از راهکارهای مؤثر در پیشبرد برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل صندوقی با حضور وزرای پنج دستگاه عضو به‌عنوان هیئت امنای آن مطرح شده است تا از طریق تجمیع منابع و ظرفیت‌ها، اجرای پروژه‌های مرتبط با شهدای میناب با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی مشخص دنبال شود.



وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه سرمایه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های مردمی فراوانی در کشور وجود دارد که باید در این مسیر به‌کار گرفته شود، خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از اعضای این ستاد به‌دنبال جایگاه و مسئولیت اداری نیستند و همه با رویکردی انسانی، اخلاقی و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی، درصدد ادای دین به کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه هستند.



او با اشاره به بازتاب‌های بین‌المللی موضوع شهدای میناب اظهار داشت: در سفر اخیر به اسپانیا، این موضوع را در محافل مختلف مطرح کردم که با واکنش‌ها و بازتاب‌های قابل‌توجهی در رسانه‌ها همراه شد. جامعه جهانی باید نسبت به این فاجعه انسانی آگاه شود، چرا که ما نسبت به کودکان میناب مسئول و مدیون هستیم.



صالحی‌امیری در ادامه از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در میناب خبر داد و گفت: مذاکراتی با سرمایه‌گذاران برای احداث هتل در این شهرستان انجام شده است. همچنین در نظر داریم با دعوت از نخبگان، هنرمندان، چهره‌های فرهنگی و شخصیت‌های اثرگذار، زمینه حضور آنان در میناب و روایت مستقیم این رخداد را فراهم کنیم.



وی با تاکید بر نقش فرهنگ و هنر در تبیین ابعاد این حادثه، اظهار کرد: باید از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای تقویت انسجام ملی و معرفی چهره واقعی عاملان این جنایت بهره گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «کاروان ملی سوگ میناب» در سراسر کشور خبر داد و افزود: این کاروان با مشارکت گروه‌های هنری و فرهنگی، روایتگر سوگ و مظلومیت کودکان میناب خواهد بود. افزون بر این، تولید آثار تصویری و فیلم‌های کوتاه و نمایش آن‌ها در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.



صالحی‌امیری از برگزاری یکی از نشست‌های آینده در شهرستان میناب و تشکیل دبیرخانه‌ای دائمی در این شهرستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی، ضمن ثبت و محکومیت این جنایت، امکان مطالبه غرامت از دولت متخاصم آمریکا نیز فراهم شود.

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