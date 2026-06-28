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«بی وطن» به کارگردانی حامد کلاهداری آماده نمایش شد

«بی وطن» به کارگردانی حامد کلاهداری آماده نمایش شد
کد خبر : 1805459
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فیلم سینمایی «بی وطن» تازه‌ترین اثر حامد کلاهداری آماده نمایش شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «بی وطن» که چهارمین اثر سینمایی حامد کلاهداری در مقام کارگردان است با موضوع مهاجرین افغان پس از پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

بشیر تاجیک، معصومه تیزچنگ، مهدی عبد الهی، اشکان امیدی، محمد صمدی، بهباز صادقی مزیدی، فائزه جعفری، کسری فروتن، قاسم افشار، پارسا کلاهداری، علیرضا رحمتی و آرسام بخشی  بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل فیلم :

نویسنده و کارگردان: حامد کلاهداری، تهیه کنندگان: حامد کلاهداری، مهدی عبدالهی، بازنویسی فیلمنامه و مشاور کارگردان: آبتین حشمتی، آرمین حشمتی، مدیر فیلمبرداری: محمد سجادیان، طراح صحنه ولباس: علی وطن دوست، مدیر تولید: محمد علی عزیزی، طراحی و ترکیب صدا: محمود موسوی نژاد، تدوین : کاوه ایمانی، موسیقی: بهزاد عبدی، طراح گریم: حجت موسوی، صدابردار: جعفر علیان نسب، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، جلوه های ویژه بصری: آیدا غازی، سرپرست گروه کارگردانی: حسن حجگذار، مدیر برنامه ریزی: بهباز صادقی مزیدی، دستیار کارگردان: عرشیا کلاهداری، منشی صحنه: مائده رفیعی، امور مالی: امیر مهدی کلاهداری، مدیر روابط عمومی: فاطیما موسوی

در خلاصه «بی وطن» آمده است: در میان راه‌ها ، فقط یک راه است که به رخشانه و وطن ختم می‌شود.

«بی وطن» به کارگردانی حامد کلاهداری آماده نمایش شد

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