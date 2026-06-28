خسروپناه: شهید خرازی از پیشگامان پیوند علوم انسانی با رویکرد شناختی بود

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، عبدالحسین خسروپناه درنشست رونمایی از کتاب «شهید دکتر سیدکمال خرازی» یکشنبه هفتم تیر ۱۴۰۵ با حضور حسین جابری‌انصاری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، سیدصادق خرازی دیپلمات و سیاست‌مدار، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، علی‌اکبر صالحی رئیس بنیاد ایران‌شناسی، محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیاستمداران و فعالان فرهنگی در سالن آمفی تئاتر موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران برگزار شد، اظهار داشت: شهید خرازی غیر از استاد دانشگاه و هیات علمی، شاگردپرور بود و او چند کار ابتکاری انجام داد. یکی از ابتکارات این شهید ورود به چارچوب جدید علمی علوم شناختی بود. علوم انسانی با رویکرد شناختی، یک علوم انسانی دیگری می‌شود و کاملا با چارچوب دیگر علوم انسانی متفاوت است.

وی افزود: در انجمن حکمت به این جهت ارتباط داشتیم و دانشمندان جهان بیش از گذشته ضرورت علوم شناختی را می‌دانند و این مهم بر فناوری‌های نوین هم موثر و یک پارادایم مبنایی است و باید از آن حمایت کنیم. در سند علوم و بحث ستاد علم وفناوری، بحث علوم شناختی را از مکتب ایشان آموختیم.

خسرو پناه ادامه داد: کار دیگر این شهید گره‌گشایی از اساتیدی بود که می‌خواستند دیپلماسی علمی داشته باشند. شهید خرازی گفتند ۱۰ سال است رهبر انقلاب پیگیر این مسئله هستند که مشکل دیپلماسی علمی در کشور حل شود و نهادهای مختلف دخالت نکنند و من چند بار اعلام کردم و حل نشد و این دغدغه خودشان بود. برای این منظور با کمک شهید خرازی سازمان بین المللی علمی را ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری ایجاد کردیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله با حزب بعث، دیپلماسی علمی ما تعطیل نشد اما در یکسال اخیر در این بخش آسیب دیدیم و باید دیپلماسی علمی مضاعف تا دغدغه شهید خرازی محقق شود.

خسروپناه گفت: این شهید شخصیت جهادگر ولایتمدار بود که حکمت داشت و سیاستمدار حکیمی بود. شهید خرازی اهل فضیلت بود. از ویژگی فضلیت عدالت و صداقت است که این شهید آن‌ها را دارا بود. او دنبال حل مسئله بود.

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