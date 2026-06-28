خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش «دستان او» روی صحنه می‌رود

نمایش «دستان او» روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1805417
لینک کوتاه کپی شد.

فرشاد لطفی در نخستین تجربه کارگردانی خود نمایش «دستان او» را در خانه نمایش دا روی صحنه می‌برد.

به گزارش ایلنا نمایش «دستان او» به نویسندگی و کارگردانی فرشاد لطفی از ۱۶ تیر در خانه نمایش دا روی صحنه می‌رود. 

این درام رئالیستی که هم‌ اکنون روزهای پایانی تمرین و آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارد، روایتی تلخ و روان‌شناختی از انسان‌هایی است که زیر سایه قدرت، گناه و گذشته‌ای پنهان با معضلات انسانی و رازهای مگو دست و پنجه نرم می‌کنند. 

فرشاد لطفی، نویسنده و کارگردان این اثر، پیش از این سال‌ها به‌ عنوان بازیگر در حوزه‌های سینما، تلویزیون و تئاتر فعالیت داشته است. 

در کارنامه هنری این هنرمند حضور در مجموعه‌های تلویزیونی همچون «سلمان فارسی»، «دو نیمه ماه» و «صفا با خانواده» و همچنین فیلم سینمایی «خیابان جمهوری» به چشم می‌خورد. 

او در خارج از کشور نیز تجربیاتی را در عرصه بازیگری تئاتر کسب کرده است. 

نمایش «دستان او» نخستین تجربه جدی و مستقل فرشاد لطفی در مقام نویسنده و کارگردان محسوب می‌شود؛ اثری با رویکرد اجتماعی که تلاش دارد لایه‌های پنهان رفتارهای انسانی را به تصویر بکشد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی