به گزارش ایلنا نمایش «دستان او» به نویسندگی و کارگردانی فرشاد لطفی از ۱۶ تیر در خانه نمایش دا روی صحنه می‌رود.

این درام رئالیستی که هم‌ اکنون روزهای پایانی تمرین و آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارد، روایتی تلخ و روان‌شناختی از انسان‌هایی است که زیر سایه قدرت، گناه و گذشته‌ای پنهان با معضلات انسانی و رازهای مگو دست و پنجه نرم می‌کنند.

فرشاد لطفی، نویسنده و کارگردان این اثر، پیش از این سال‌ها به‌ عنوان بازیگر در حوزه‌های سینما، تلویزیون و تئاتر فعالیت داشته است.

در کارنامه هنری این هنرمند حضور در مجموعه‌های تلویزیونی همچون «سلمان فارسی»، «دو نیمه ماه» و «صفا با خانواده» و همچنین فیلم سینمایی «خیابان جمهوری» به چشم می‌خورد.

او در خارج از کشور نیز تجربیاتی را در عرصه بازیگری تئاتر کسب کرده است.

نمایش «دستان او» نخستین تجربه جدی و مستقل فرشاد لطفی در مقام نویسنده و کارگردان محسوب می‌شود؛ اثری با رویکرد اجتماعی که تلاش دارد لایه‌های پنهان رفتارهای انسانی را به تصویر بکشد.

انتهای پیام/