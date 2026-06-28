تحولات ۴۸ساله شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران به روایت مهدی میرچی
از روزی که مرحوم علی حاتمی، سنگ بنای ساخت دکور خیابان لالهزار را برای سریال ماندگارش «هزاردستان» گذاشت تا به امروز و به سال ۱۴۰۴ - در این ۴۸ سال - اتفاقات پرشماری رخ داده و آن زمین خریداری شده از مهندس غزالی، حالا به یک مجموعه عظیم ۶۳ هکتاری تبدیل شده است و نامش هم «شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران».
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران که بیشوکم قاطبه سریالهای فاخر و خاطرهانگیز تلویزیونی و طرحهای عظیم سینمایی و آثار تاریخی شبکه نمایش خانگی همه یا بخشی از سکانسهای خود را در لوکیشنهای تعبیه شده در این شهرک تصویربرداری کردهاند؛ از «در چشم باد»، «کلاه پهلوی»، «مریم مقدس»، «سرزمین مادری»، «مردان آنجلس»، «امام علی (ع)»، «ولایت عشق»، «تنهاترین سردار»، «جهان پهلوان تختی»، «شب دهم»، «مدار صفر درجه»، «کیف انگلیسی»، «معمای شاه» و «شبهای برره» گرفته تا «شهرزاد»، «قبله عالم»، «شبکه مخفی» زنان»، «خاتون» و «جیران» و… کارکردهای این شهرک در گذر زمان تغییر کرده و اکنون بسیاری از برنامههای غیرنمایشی و مسابقات تلویزیونی نیز در آن تصویربرداری میشوند.
مهدی میرچی، مدیر شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران درباره آنچه بر این شهرک در سال ۱۴۰۴ گذشته است، توضیح میدهد: در ۱۴۰۴ ادامه تصویربرداری طرح عظیم «سلمان فارسی» را داشتیم که آوردههای خاص خودش را دارد. لوکیشن بخش اول این سریال که مربوط به ایران باستان میشود، بهطور کامل در شهرک ساخته شده است. همچنین قرار است بخش بعدی سریال که به حجاز مرتبط است هم در داخل شهرک بنا شود که زمین و اعتبارات لازم هم برای این مهم اختصاص یافته و ساختوساز آن نیز آغاز شده است. همه اینها باعث میشود که دکور فاخر این سریال در داخل شهرک حفظ شود و برای آیندگان به یادگار بماند.
الحاق شهرکهای جنبی و توسعه شهرک تلویزیونی سینمایی ایرانی
میرچی در ادامه از دیگر اتفاقات مهم در سال ۱۴۰۴ که به توسعه شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران باز میگردد، میگوید: با الحاق زمینهای روبهروی مرقد مطهر حضرت امام (ره) تحت عنوان شهرک سینمایی بخش شهر آفتاب (۵۱ هکتار)، زمینهای مجموعه قرقره زیبا (پنج هکتار) که هماکنون سریال «حضرت موسی» در آن تصویربرداری میشود، همچنین شهرک تلویزیونی آبسرد (۲۵ هکتار) مساحت کلی شهرک تلویزیونی سینمایی ایران به بیش از ۱۴۰ هکتار افزایش مییابد.
میرچی بیان میکند: بخش قرقره زیبا بهتنهایی سه استودیو دارد. از طرفی، کار ساخت یک وی پی با چهار استودیو در داخل شهرک آغاز شده که بهلحاظ برودکستی، قابل رقابت است با طرحهای بینالمللی. همچنین در حال تبدیل استودیوهای موجود به برودکست هستیم. البته برخی از سولهها که قبلاً انبار بودهاند نیز، با تغییر کاربری به استودیوهای برودکست تبدیل شدهاند.
تصویربرداری فصل جدید «آقای قاضی» در شهرک
مدیر شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران با اشاره به اقبال تهیهکنندگان و کارگردانان از این شهرک و لوکیشنهایش تأکید میکند: زمستان سال گذشته علاوهبر سریالها، ۱۹ طرح تلویزیونی مانند «از مامان بگو»، «خانه آبنباتی»، «منم بچه مسلمان»، «جشن شکوفهها» و… در استودیوهای شهرک تصویربرداری شد. اکنون تصویربرداری برنامههایی چون «جام جهانی ۲۰۲۶»، «فوتبال برتر»، «پدر امت»، و فصل جدید «آقای قاضی» نیز در شهرک در حال انجام است.
مدیر شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران درباره بازسازی بناهای شهرک ازجمله لالهزار نکاتی را مطرح میکند که شاید نهفقط عامه مردم که بسیاری از کارشناسان و اهل فن هم از آن بیخبر باشند. به گفته میرچی، دکور خیابان لالهزار از ابتدا کاملاً به شکل دکوراتیو ساخته شده و هیچ سازه ماندگاری در آن وجود ندارد.
وی با این حال بر عزم راسخ سازمان صداوسیما برای حفظ این لوکیشنها تأکید و اظهار میکند: سال ۱۳۵۷ با آغاز تصویربرداری سریال «هزاردستان» قرار نبود شهرکی ساخته شود و مرحوم علی حاتمی خیابان لالهزار را برای یک طرح نهایتاً هفتساله ساخت. به همین دلیل، ساخت این لوکیشنها کاملاً به شکل دکوراتیو بوده و بهغیر از طبقه پایین گراند هتل، هیچ سازه ماندگار دیگری در این مجموعه وجود ندارد.
احیای لوکیشنهای خیابان لالهزار
میرچی تصریح میکند: حفظ و احیای لوکیشنهای خیابان لالهزار در دستور کار است. برای این کار، داربستها زده شده و بازسازی کامل از امسال آغاز خواهد شد و در حال دریافت طرحهایی هستیم که به طرح اصلی نزدیک باشند.
مدیر شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران در تشریح دیگر اقدامات در حوزه مرمت لوکیشنهای قدیمیبیان میکند: لوکیشن میدان بهارستان از زمان اجرا توسط محمد مسعود در ۱۸ سال پیش، مرمت و بازسازی نشده بود، اما اکنون کاملاً بازسازی شده و البته چند لوکیشن دیگر هم به شهرک اضافه شده است. پیش از این دهههای ۵۰ و ۶۰ را نداشتیم که اکنون داریم. برای سریال «طوبی» یک لوکیشن با فضای عربی ساخته شد و برای «کارآگاه علوی ۳» نظمیه و شهربانی را درست کردیم که همگی ماندگار هستند. بهزودی هم قرار است برای طرح «چمران» لوکیشنهای مربوط به دهههای ۳۰ و ۴۰ ساخته شود.
میرچی درباره تعداد لوکیشنهای اصلی مستقر در شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران میگوید: در سنوات گذشته ۱۵ لوکیشن داشتیم، اما با وجود سریالهای در دستساخت، اوضاع تغییر کرده است. برای مثال، بخش ایران باستان سریال «سلمان فارسی» بالغبر ۱۸ لوکیشن فرعی دارد که هرکدام هم دارای لوکیشنهای خرد هستند. همین موضوع درباره سریالهای دیگر مانند حضرت موسی (ع) هم صدق میکند. باید این طرحها به اتمام برسند تا بتوانیم به یک جمعبندی جامع درباره لوکیشنها برسیم.
وی با تأکید بر اینکه محیط شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران کاملاً کارگاهی شده است، میگوید: شهرک تعطیلی ندارد و ۲۴ساعته کار میکند. ما در ایام تعطیل و مناسبتها نیز تعطیل نیستیم. شهرک شبیه به یک پخش تلویزیونی است و شبانهروزی فعالیت دارد.
امکان میزبانی از طرحهای بینالمللی را خواهیم داشت؟
مدیر شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران درباره تصویربرداری طرحهای غیرایرانی در این شهرک و همکاریهای بینالمللی یادآور میشود: تا یک ماه گذشته استودیویی را در اختیار اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی قرار داده بودیم. چندین طرح که در کشورهای دیگر به نمایش درآمده، در شهرک ساخته شده است، اما با توجه با اینکه در حال آمادهسازی لوکیشنهای سریالهایی مثل «سلمان فارسی»، «کارآگاه علوی ۳»، «چمران» و سایر آثار هستیم، فعلاً نمیتوانیم میزبان کارهای بینالمللی باشیم.
میرچی با اظهار امیدواری که از اواخر سال ۱۴۰۵ امکان میزبانی از کارهای بینالمللی فراهم میشود، عنوان میکند: هماکنون از روسیه، تاجیکستان، سوریه و کشورهای همسایه تقاضای حضور در شهرک را داریم، اما با توجه به در اولویت بودن کارهای نمایشی داخلی، نمیتوانیم از کارهای بینالمللی میزبانی کنیم.