به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بهمن نوری شنبه ۶ تیرماه در نشست مشترک با حضور فرمانده سپاه جواد الائمه استان با موضوع برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در استان خراسان شمالی گفت: این مراسم در تاریخ ماندگار خواهد شد و آیندگان به آن استناد خواهند کرد، از این‌رو، پشتیبانی مناسب، مستندسازی دقیق و انعکاس به‌موقع رویدادها سه وظیفه اصلی دستگاه‌های اجرایی در این رویداد مهم است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به حضور گسترده مردم و زائران داخلی و خارجی در این مراسم افزود: مردم بی‌تردید وظیفه خود را در بدرقه آقای شهید ایران به بهترین شکل انجام خواهند داد و مسئولیت ما نیز فراهم کردن بستر مناسب برای خدمت‌رسانی و ثبت شایسته این حماسه مردمی است.

نوری با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی اعضای ستاد برگزاری مراسم، برپایی موکب‌ها و ارائه خدمات مطلوب به زائران را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: انتظار می‌رود در پایان این رویداد، رضایتمندی مردم و زائران حاصل شود.

او همچنین بر آموزش و اطلاع‌رسانی درباره مسیرهای تردد و مقاصد زائران و نیز مستندسازی ظرفیت‌ها و اقدامات ویژه خراسان شمالی تأکید کرد و آن را از الزامات برگزاری مطلوب این مراسم دانست.

استاندار خراسان شمالی در پایان بر تشریح جزئیات برنامه‌ها را در نشست شورای اداری استان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران تاکید کرد تا از تمامی ظرفیت‌های استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم استفاده شود.

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