شهردار کلانشهر قم، رئیس کارگروه شهرهای زیارتی مجمع شهرداران آسیایی شد

به ‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم، با حکم دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی (AMF) به عنوان رئیس کارگروه شهرهای مذهبی و زیارتی این مجمع منصوب شد.

بر اساس این حکم که از ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی به مدت یک سال اعتبار دارد، شهردار قم مسئولیت هدایت این کارگروه تخصصی را بر عهده خواهد داشت.

در متن حکم ابلاغی که به امضای حمیدرضا غلامزاده، دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی، رسیده است، با اشاره به تجربیات، توانمندی‌ها و همچنین تصمیمات یازدهمین هیأت اجرایی این مجمع، ابراز امیدواری شده است که با بهره‌گیری از دانش فنی، خلاقیت و تجربیات مدیریت شهری قم، کارگروه شهرهای مذهبی و زیارتی بتواند در دوره جدید فعالیت خود، طرح‌ها و برنامه‌های نوآورانه و مؤثری را در سطح شهرهای آسیایی دنبال کند.

این انتصاب از آن جهت حائز اهمیت است که برای نخستین بار، شهرداری کلانشهر قم موفق به کسب ریاست یکی از کارگروه‌های تخصصی مجمع شهرداران آسیایی شده است. بدین ترتیب، قم برای نخستین بار در جایگاه ریاست یک کارگروه تخصصی این مجمع بین‌المللی قرار گرفته و نقش مؤثرتری در سیاست‌گذاری، تبادل تجربیات و توسعه همکاری‌های میان شهرهای آسیایی ایفاء خواهد کرد.

مجمع شهرداران آسیایی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای همکاری میان مدیریت‌های شهری قاره آسیا، با هدف توسعه تعاملات، انتقال تجربیات موفق و اجرای برنامه‌های مشترک میان شهرهای عضو فعالیت می‌کند و ریاست کارگروه شهرهای مذهبی و زیارتی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و مدیریتی شهر مقدس قم در سطح بین‌المللی و تقویت همکاری با دیگر شهرهای مذهبی و زیارتی آسیا به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، شهرداری کلانشهر قم همچنین در نظر دارد، از ظرفیت ریاست این کارگروه برای معرفی هر چه بیش‌تر جایگاه قم به عنوان پناهگاه شیعیان و جهان‌شهر تمدنی اهل ‌بیت(ع) بهره بگیرد. وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه‌های علمیه، مراجع عظام تقلید، علما و فضلا و همچنین پیشینه دینی، فرهنگی و تمدنی این شهر، قم را به یکی از مهم‌ترین شهرهای مذهبی جهان اسلام تبدیل کرده است.

بر همین اساس، معرفی این ظرفیت‌ها، توسعه همکاری با دیگر شهرهای مذهبی و زیارتی آسیا و تبادل تجربیات مدیریت شهری در این حوزه، از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری قم در دوره ریاست کارگروه شهرهای مذهبی و زیارتی مجمع شهرداران آسیایی خواهد بود.