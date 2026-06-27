برقراری مجدد پروازهای تهران- دبی از ۱۰ تیرماه
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از برقراری مجدد پروازهای تهران- دبی از روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: از ۱۰ تیرماه سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین سازمان هواپیمایی امارات مجوزهای لازم را برای برقرار پرواز در این مسیر صادر کردهاند.
او با اشاره به اینکه اولویت پرواز با ایرلاینهای ایرانی است، افزود: این پروازها نیز قرار است توسط شرکتهای هواپیمایی ایرانی انجام شود، ولی در آینده ایرلاینها دیگر نیز پس از بررسیهای لازم اضافه خواهند شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: برقراری پرواز در سایر مسیرها نیز در دست بررسی و نیاز به مجوزهای لازم دارد.