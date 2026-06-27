خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برقراری مجدد پروازهای تهران- دبی از ۱۰ تیرماه

برقراری مجدد پروازهای تهران- دبی از ۱۰ تیرماه
کد خبر : 1805071
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از برقراری مجدد پروازهای تهران- دبی از روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: از ۱۰ تیرماه سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین سازمان هواپیمایی امارات مجوزهای لازم را برای برقرار پرواز در این مسیر صادر کرده‌اند. 

او با اشاره به اینکه اولویت پرواز با ایرلاین‌های ایرانی است، افزود: این پروازها نیز قرار است توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شود، ولی در آینده ایرلاین‌ها دیگر نیز پس از بررسی‌های لازم اضافه خواهند شد. 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: برقراری پرواز در سایر مسیرها نیز در دست بررسی و نیاز به مجوزهای لازم دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی