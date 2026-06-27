به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اثر، تهیه‌کنندگی نمایش «باران نم‌نم خواهد بارید» برعهده موسسه هنر ایفا است و آرش دادگر نویسنده، بازیگر و کارگردان نام‌آشنای تئاتر در این نمایش به عنوان مشاور کارگردان حضور دارد.

«باران نم نم خواهد بارید»؛ اقتباسی نمایشی از جهان رازآلود و تامل‌برانگیز هاروکی موراکامی است که روایتی است از حافظه، فقدان و مرز باریک میان زندگی و مرگ.

تارا برزی کارگردان این نمایش، مدیر مسئول و مدیرعامل موسسه هنرنمایش ایفا، دارای کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، کارشناسی طراحی لباس و کارشناسی مدیریت امور فرهنگی است.

در کارنامه اجرایی این هنرمند، حضور در آثاری چون «من و هزارتو» (جشنواره تئاتر مولهایم آلمان)، «کالیگولا»، «باران»، «طوفان»، «کالون و قیام کاستلیون»، «اودیسه»، «اودیسه ۲۰۲۰»، «اورست»، «پیش از کشتن»، «فریز مکبث فریز»، «الف مثله عبد» و «بی شیر رو شکر» در جایگاه‌های متفاوتی چون دستیار کارگردان، مجری طرح، طراح لباس و عروسک نیز ثبت شده است.

معرفی بازیگران و جزییات تکمیلی این نمایش که سومین تجربه کارگردانی تارا برزی است، به زودی اعلام می‌شود.

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