اجرای «باران نمنم خواهد بارید»
نمایش «باران نمنم خواهد بارید» به نویسندگی شهرام احمدزاده و کارگردانی تارا برزی در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی اثر، تهیهکنندگی نمایش «باران نمنم خواهد بارید» برعهده موسسه هنر ایفا است و آرش دادگر نویسنده، بازیگر و کارگردان نامآشنای تئاتر در این نمایش به عنوان مشاور کارگردان حضور دارد.
«باران نم نم خواهد بارید»؛ اقتباسی نمایشی از جهان رازآلود و تاملبرانگیز هاروکی موراکامی است که روایتی است از حافظه، فقدان و مرز باریک میان زندگی و مرگ.
تارا برزی کارگردان این نمایش، مدیر مسئول و مدیرعامل موسسه هنرنمایش ایفا، دارای کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، کارشناسی طراحی لباس و کارشناسی مدیریت امور فرهنگی است.
در کارنامه اجرایی این هنرمند، حضور در آثاری چون «من و هزارتو» (جشنواره تئاتر مولهایم آلمان)، «کالیگولا»، «باران»، «طوفان»، «کالون و قیام کاستلیون»، «اودیسه»، «اودیسه ۲۰۲۰»، «اورست»، «پیش از کشتن»، «فریز مکبث فریز»، «الف مثله عبد» و «بی شیر رو شکر» در جایگاههای متفاوتی چون دستیار کارگردان، مجری طرح، طراح لباس و عروسک نیز ثبت شده است.
معرفی بازیگران و جزییات تکمیلی این نمایش که سومین تجربه کارگردانی تارا برزی است، به زودی اعلام میشود.