اعلام جزئیات مراسم خاکسپاری شاپور رحیمی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، مراسم وداع و خاکسپاری شاپور رحیمی، هنرمند پیشکسوت موسیقی روز یکشنبه ۷ تیر در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا (س) ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

مرحوم شاپور رحیمی روز چهارشنبه ۳ تیر ماه بر اثر عارضه سکته در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

وی از هنرمندان شناخته‌شده موسیقی ایرانی بود، او درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت و از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت بود.

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