خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام جزئیات مراسم خاکسپاری شاپور رحیمی

اعلام جزئیات مراسم خاکسپاری شاپور رحیمی
کد خبر : 1804959
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر زنده یاد شاپور رحیمی هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی ایرانی روز یکشنبه هفتم تیر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، مراسم وداع و خاکسپاری شاپور رحیمی، هنرمند پیشکسوت موسیقی روز یکشنبه ۷ تیر در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا (س) ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود. 

مرحوم شاپور رحیمی روز چهارشنبه ۳ تیر ماه بر اثر عارضه سکته در سن ۷۹ سالگی درگذشت. 

وی از هنرمندان شناخته‌شده موسیقی ایرانی بود، او درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت و از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی