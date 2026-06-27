اعلام جزئیات مراسم خاکسپاری شاپور رحیمی
پیکر زنده یاد شاپور رحیمی هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی ایرانی روز یکشنبه هفتم تیر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، مراسم وداع و خاکسپاری شاپور رحیمی، هنرمند پیشکسوت موسیقی روز یکشنبه ۷ تیر در قطعه هنرمندان بهشتزهرا (س) ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود.
مرحوم شاپور رحیمی روز چهارشنبه ۳ تیر ماه بر اثر عارضه سکته در سن ۷۹ سالگی درگذشت.
وی از هنرمندان شناختهشده موسیقی ایرانی بود، او درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت و از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت بود.