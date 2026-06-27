به گزارش ایلنا، نمایشگاه «اتود» شامل بیش از ۲۲۰ اثر رنگی و سیاه‌وسفید از طراحی‌ها، مطالعات تصویری و پیش‌طرح‌های حسن روح‌الامین در ۲۰ سال گذشته است که برای نخستین‌بار در چنین گستره‌ای در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

حسن روح‌الامین از نقاشان معاصر ایران است که آثارش با روایت‌های تصویری تاثیرگذار، تسلط بر نقاشی فیگوراتیو و پرداختن به مضامین تاریخی، آیینی و هویتی شناخته می‌شود. بسیاری از آثار شاخص این هنرمند در سال‌های اخیر به بخشی از حافظه بصری مخاطبان هنر ایران تبدیل شده‌اند.

نمایشگاه «اتود» فرصتی کم‌نظیر برای علاقه‌مندان فراهم می‌کند تا با فرآیند شکل‌گیری آثار این هنرمند از نزدیک آشنا شوند؛ آثاری که از نخستین خطوط و طرح‌های اولیه تا مطالعات رنگی و ترکیب‌بندی‌های نهایی را در بر می‌گیرد و بخشی از مسیر خلق آثار ماندگار او را به نمایش می‌گذارد.

این نمایشگاه همچنین دریچه‌ای به جهان ذهنی هنرمند است؛ جایی که ایده‌ها پیش از آنکه به تابلوهای شناخته‌شده و نهایی تبدیل شوند، در قالب اتودها شکل گرفته‌اند و اکنون برای نخستین‌بار در باغ موزه هنر ایرانی در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرند.

آیین گشایش این نمایشگاه دوشنبه ۸ تیرماه ساعت ۱۷ برگزار می‌شود و تا پایان ماه محرم هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۰ در نگارخانه باغ موزه هنر ایرانی (واقع در تهران-خیابان دکتر حسابی) پذیرای پژوهشگران و دوستداران هنر خواهد بود.

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