به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه جشنواره‌های هنری «مدرسه»، مهلت ارسال آثار در این رویداد که پیش‌تر تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده بود، تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد.

این تصمیم با هدف فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای دانش‌آموزان علاقه‌مند و با توجه به شرایط آموزشی ماه‌های اخیر و تغییرات ایجادشده در زمان برگزاری امتحانات و کنکور اتخاذ شده است.

جشنواره‌های هنری «مدرسه» شامل جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی و جشنواره عکس و گرافیک دانش‌آموزی است که با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی «مدرسه» در بخش‌های فیلم و فیلم‌نامه برگزار می‌شود و هفتمین جشنواره عکس و گرافیک دانش‌آموزی «مدرسه» نیز در بخش‌های عکس و گرافیک پذیرای آثار دانش‌آموزان است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال آثار می‌توانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی madresefestival. ir مراجعه کنند. همچنین امکان ارسال آثار از طریق پیام‌رسان شاد در نشانی‌های @madresefilmfestival و @madresephotographicsfestival نیز فراهم شده است

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