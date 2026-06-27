کسب جایزه و نامزدی بهترین فیلمنامه برای «خون بس» از دو جشنواره آمریکایی

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلمنامه کوتاه «خون بس» Blood Enough نوشته سعید قاسمی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه ماه اردیبهشت از نهمین دوره جشنواره بین‌المللی Indie Short Fest در لس‌آنجلس آمریکا شد. این فیلم‌نامه در ادامه حضور جهانی خود در پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ریچموند در آمریکا نیز حضور یافته و در بخش بهترین فیلمنامه کوتاه، نامزد دریافت جایزه این رویداد شد.

جشنواره بین‌المللی Indie Short Fest محلی برای حمایت از فیلمسازان مستقل و نمایش تعالی خلاقانه در فیلم‌های کوتاه است و همچنان به برجسته‌کردن صداهای متنوع و داستان‌سرایی نوآورانه ادامه می‌دهد. این رویداد با برگزاری دوره‌های ماهانه، آثار برگزیده را برای رقابت در جوایز سالانه خود معرفی می‌کند. در دوره‌های اخیر، چهره‌هایی مثل استیون آگ، مایکل ریموند-جیمز، آیلین دیتز، استیون توبولوسکی، الکسا منصور و سینتیا گراوینیس به‌عنوان مهمانان و فعالان صنعت سینما در این رویداد، حضور داشته‌اند.

در نهمین دوره این جشنواره، «خون بس»، موفق به کسب جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه ماه اردیبهشت (MAY 2026) شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم ریچموند Richmond International Film Festival - RIFF، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی است که هر ساله نمایش فیلم‌ها را همراه با برگزاری نشست‌های تخصصی، پنل‌های آموزشی، کنفرانس‌های سینمایی، برنامه‌های شبکه‌سازی، فرش قرمز و موسیقی برگزار می‌‌کند و از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین جشنواره‌های رقابتی سینمای مستقل در شرق آمریکا یاد می‌شود.

پانزدهمین دوره این جشنواره، از ۲۲ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور تا ۵ مهرماه ۱۴۰۵) در شهر ریچموند ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار خواهد شد.

فیلمنامة «خون بس» داستان دختری به نام رستا را روایت می‌کند که در روستایی دورافتاده، میان نجات برادر کوچکش از مجازات خون‌خواهی و محافظت از خواهر خردسالش از ازدواج اجباری، ناچار به تصمیمی سرنوشت‌ساز می‌شود.

پوستر این فیلمنامه را متین خیبلی طراحی کرده و علی کشاورز، مشاور رسانه‌ای اثر است.

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