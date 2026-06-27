خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تفاهم اولیه ایران و چین برای امضای سند همکاری گمرکی ریلی

تفاهم اولیه ایران و چین برای امضای سند همکاری گمرکی ریلی
کد خبر : 1804861
لینک کوتاه کپی شد.

روسای گمرک ایران و چین توافق کردند تا با هدف تسهیل و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور سند همکاری گمرکی ریلی امضا کنند.

به‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، رؤسای کل گمرکات ایران و چین در نشستی دوجانبه در حاشیه اجلاس سازمان جهانی گمرک، زمینه‌های افزایش همکاری بین دو گمرک برای توسعه مبادلات تجاری را بررسی کردند. 

در این نشست فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و ژانگ بائوفنگ معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری خلق چین امضای سند همکاری گمرکی ریلی به‌منظور استفاده مؤثر از ظرفیت‌های ریلی بین دو کشور و با هدف افزایش مبادلات تجاری را مورد بررسی قرار دادند. 

بهره‌بندی فعالان اقتصادی ایران و چین از تسهیلات ویژه گمرکی در قالب بسته حمایتی فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)، از دیگر مواردی بود که طرفین در خصوص عملیاتی شدن آن بحث و تبادل‌نظر کردند. 

افزایش همکاری‌های آموزشی و تبادل تجربیات بین کارشناسان گمرکات دو کشور و همکاری مستمر در خصوص بهرمندی از تجربیات مربوط به اجرای مدیریت هماهنگ مرزی از موضوعاتی بود که در این نشست دوجانبه بررسی شد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی