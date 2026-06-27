تفاهم اولیه ایران و چین برای امضای سند همکاری گمرکی ریلی
روسای گمرک ایران و چین توافق کردند تا با هدف تسهیل و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور سند همکاری گمرکی ریلی امضا کنند.
بهگزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، رؤسای کل گمرکات ایران و چین در نشستی دوجانبه در حاشیه اجلاس سازمان جهانی گمرک، زمینههای افزایش همکاری بین دو گمرک برای توسعه مبادلات تجاری را بررسی کردند.
در این نشست فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و ژانگ بائوفنگ معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری خلق چین امضای سند همکاری گمرکی ریلی بهمنظور استفاده مؤثر از ظرفیتهای ریلی بین دو کشور و با هدف افزایش مبادلات تجاری را مورد بررسی قرار دادند.
بهرهبندی فعالان اقتصادی ایران و چین از تسهیلات ویژه گمرکی در قالب بسته حمایتی فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)، از دیگر مواردی بود که طرفین در خصوص عملیاتی شدن آن بحث و تبادلنظر کردند.
افزایش همکاریهای آموزشی و تبادل تجربیات بین کارشناسان گمرکات دو کشور و همکاری مستمر در خصوص بهرمندی از تجربیات مربوط به اجرای مدیریت هماهنگ مرزی از موضوعاتی بود که در این نشست دوجانبه بررسی شد