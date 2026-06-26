امضای تفاهمنامه دفتر موسیقی، انجمن موسیقی و بنیاد شهید
تفاهمنامهای بین سه مجموعه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن موسیقی ایران و بنیاد شهید تفاهمنامه همکاری امضا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، مدیران سه مجموعه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن موسیقی ایران و بنیاد شهید تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به منظور توسعهی روابط و همکاریهای مشترک و بهرهمندی از امکانات و توانمندیهای این سه مجموعه، تفاهمنامهای به امضای بابک رضائی مدیرکل دفتر موسیقی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و محمد کرمالهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران رسید.
همکاری در برگزاری جشنوارههای موسیقی با موضوعات مورد تفاهم از جمله ساخت، ضبط، انتشار و اجرای آثار سمفونیک و سایر سبکهای موسیقی مرتبط با موضوع شهادت، ایثار، دفاع مقدس و … از جمله محورهای این تفاهمنامه است.
همچنین همکاری در برگزاری خیمه هنر، همکاری در برگزاری و اجرای برنامههای پژوهشی موسیقی در حوزه ایثار و شهادت، همکاری و مشارکت در تشکیل ارکسترهای دستگاهی، کلاسیک، نواحی و همچنین برگزاری اجراهای مرتبط(خصوصا فرزندان شهید و ایثارگران)در سراسر کشور، فراهم نمودن امکان ثبت و نگهداری آثار تایید شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران در آرشیو موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر موارد مورد تفاهم این سه مجموعه است.
بخش دیگر این تفاهمنامه به همکاری در تولید و ضبط و اجرای پوئم سمفونی رهبر شهید، همکاری در تولید و ضبط صوتی و تصویری و اجرای پوئم سمفونی فرشتههای میناب و همکاری در تولید قطعات موسیقی و تهیه کلیپ برای قطعات اختصاص دارد.