صلح بدون عدالت ممکن نیست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کنفرانس بین‌المللی «عدالت و کرامت انسانی از منظر اسلام و مسیحیت» به صورت مشترک توسط دانشگاه سنت پل و مؤسسه بین‌المللی مطالعات اسلامی قم در شهر لیمورو در کنیا برگزار شد و در آن اندیشمندان، رهبران دینی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و صاحب‌نظرانی از کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده آمریکا، نیجریه، عمان و هلند حضور یافتند.

این رویداد علمی و بین‌المللی بستری ارزشمند برای گفت‌وگو، تبادل دیدگاه‌ها و بررسی ابعاد گوناگون مفاهیم عدالت و کرامت انسانی از منظر اسلام و مسیحیت فراهم کرد.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر نقش ادیان الهی در ترویج ارزش‌های انسانی، صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و عدالت اجتماعی، به تبیین دیدگاه‌ها و آموزه‌های دینی خود پرداختند.

موضوعاتی همچون جایگاه عدالت در تعالیم اسلام و مسیحیت، کرامت ذاتی انسان، مسئولیت ادیان در پاسداری از حقوق بشر، نقش رهبران دینی در تقویت همبستگی اجتماعی و راهکارهای مقابله با چالش‌های اخلاقی و انسانی جهان معاصر مورد بررسی قرار گرفت.

گشودن دریچه‌های نوین همکاری‌های علمی میان ایران و دانشگاه سنت‌پل کنیا

مهدی بیکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا بر اهمیت گفت‌وگوهای علمی و دینی در ترویج صلح، عدالت و کرامت انسانی میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه با وجود پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فناوری، جهان امروز همچنان با جنگ‌ها، نابرابری‌ها و بحران‌های انسانی متعددی روبه‌رو است، اظهار کرد: تجاوزات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ضرورت پایبندی به گفت‌وگو، احترام متقابل و حقوق بین‌الملل را یادآور می‌شود. صلح پایدار تنها بر پایه عدالت، تفاهم و احترام به حقوق ملت‌ها امکان‌پذیر است.

رایزن فرهنگی ایران همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و کنیا، بر توسعه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی میان دو کشور تأکید کرد و گسترش تبادل استاد و دانشجو، اجرای پژوهش‌های مشترک، ارائه فرصت‌های بورسیه تحصیلی و برنامه‌های آموزشی را از زمینه‌های مهم همکاری دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه سنت پل و نهادهای علمی ایران، فرصت‌های جدیدی برای تعاملات علمی و فرهنگی میان دو کشور فراهم شود.

بیکی در پایان سخنانش، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ارزش‌هایی چون عدالت، استقلال و مقابله با ظلم تأکید دارد و بر این باور است که صلح و امنیت پایدار تنها در سایه احترام به کرامت انسانی، حقوق بین‌الملل و حقوق ملت‌ها تحقق خواهد یافت.

حجت‌الاسلام محمدعلی شمالی، رئیس مؤسسه بین‌المللی مطالعات اسلامی قم و مؤسسه رسالت لندن، به ارزش‌های مشترک میان اسلام و مسیحیت اشاره و بر ضرورت استمرار همکاری‌های علمی و گفت‌وگوهای بین‌ادیانی برای تعمیق فهم متقابل تأکید کرد.

پروفسور استر مومبو معاون فعلی دانشگاه سنت پاول در کنیا، دانشگاه سنت پل را نهادی علمی و بین‌الادیانی معرفی کرد و موضوع کنفرانس را متناسب با نیازهای اخلاقی و اجتماعی جهان معاصر دانست.

وی عدالت را اصلی مشترک میان ادیان الهی عنوان کرد که می‌تواند زمینه‌ساز انسجام اجتماعی و شکوفایی انسانی باشد.

در ادامه، نشست‌های تخصصی، ارائه مقالات علمی و پنل‌های گفت‌وگو انجام شد که در آن‌ها مبانی قرآنی و عدالت، تفسیرهای الهیاتی و کاربردهای معاصر مفاهیم عدالت و کرامت انسانی در اسلام و مسیحیت مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از محورهای اصلی کنفرانس، تأکید بر اشتراک اسلام و مسیحیت در باور به کرامت ذاتی انسان و ضرورت تحقق عدالت بود. شرکت‌کنندگان این ارزش‌های مشترک را مبنایی برای تقویت صلح، همزیستی و توسعه پایدار دانستند.

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