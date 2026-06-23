به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این معاونت همزمان با دهه دوم ماه محرم و آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، محفل آیین‌ها و هنر عاشورایی را با عنوان «خیمه هنر» برای دومین سال متوالی برگزار می‌کند.

این محفل عاشورایی امسال با همکاری بنیاد فرهنگی هنری امام رضا (ع)، حوزه هنری، شهرداری منطقه ۱۱ تهران و سازمان زیباسازی شهرداری، بنیاد رودکی و ادارات کل، دفاتر، موسسات و انجمن‌های ذیل معاونت از ۷ تا ۱۶ تیرماه و مصادف با دهه دوم محرم در محوطه مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار خواهد شد.

در این محفل که همه روزه از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می‌شود، هنرمندان رشته‌های مختلف هنری، روایت‌های خود از نهضت عاشورا را در قالب آواها، نواها، تعزیه و نگاره‌های عاشورایی به صحنه خواهند آورد.

آیین‌سنج و دمام زنی، اجرای موسیقی سوگ نواحی ایران، مجالس پرده‌خوانی و تعزیه، شعرخوانی، اجرای قطعات موسیقی سوگ توسط گروه ارکستر سازهای بادی، اجرای سرود و سوگ خوانی هنرمندان موسیقی ایران، بخش‌های مختلف این محفل عزاداری را تشکیل می‌دهد.

با توجه به همزمانی سه شب پایانی محفل عاشورایی خیمه هنر با آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) ویژه برنامه‌هایی نیز به همین مناسبت در قالب این رویداد اجرا خواهد شد.

همچنین بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، همزمان با تشییع پیکر قائد امت در مشهد مقدس، محفل عاشورایی خیمه هنر به مدت پنج شب نیز در این شهر بر پا خواهد بود.

«خیمه هنر» سال گذشته در پهنه فرهنگی هنری رودکی برگزار شد.

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