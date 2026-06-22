آغاز پویش «هر دست یک خدمت، هر دل یک همراهی» در منطقه ۱۱ تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، پویش «هر دست یک خدمت، هر دل یک همراهی» با هدف ایجاد هماهنگی منسجم میان نیروهای مردمی و مجموعه مدیریت شهری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران‌اسلامی و خانواده ایشان آغاز شده است.

در قالب این پویش از گروه‌های جهادی، هیئات مذهبی،تشکل‌های مردمی و عموم شهروندان داوطلب دعوت شده تا در حوزه‌های مختلف اجرایی و پشتیبانی از جمله پخت و پز و پذیرایی از زائران، اسکان موقت در منازل و مکانهای در اختیار، حمل‌ونقل، خدمات شهری، راهنمایی و هدایت جمعیت، امداد رسانی پزشکی و پشتیبانی رسانه‌ای در مراسم پیش رو مشارکت کنند.

شهرداری منطقه ۱۱ با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در برگزاری منظم و مطلوب این مراسم که با حضور میلیونی عاشقان پدر شهید امت از سرتاسر ایران اسلامی برگزار میشود اعلام کرد: حضور داوطلبان حتی در بازه‌های زمانی کوتاه نیز می‌تواند در ارتقای نظم و تسهیل روند خدمات‌رسانی بسیار اثرگذار باشد.

علاقه‌مندان برای مشارکت در این پویش می‌توانند عدد ۱ را به سرشماره ۱۳۷۰۰۰۰۰۱۱ ارسال کرده یا با شماره ۰۲۱-۹۶۰۳۸۲۹۳ تماس حاصل کنند.

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