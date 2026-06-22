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بازگشت «بامداد خمار» از ۲۲ تیر

بازگشت «بامداد خمار» از ۲۲ تیر
کد خبر : 1803071
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فصل دوم سریال «بامداد خمار» از ۲۲ تیرماه در شیدا منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم شیدا، این مجموعه که فصل نخست آن پاییز سال گذشته با استقبال مخاطبان همراه شد، حالا با ادامه روایت عاشقانه خود به شبکه نمایش خانگی بازمی‌گردد.

این سریال به کارگردانی نرگس آبیار، تهیه‌کنندگی محمدحسین قاسمی و مدیریت پروژه مجیدرضا مصطفوی تولید شده و اقتباسی از رمان پرفروش فتانه حاج‌سیدجوادی است.

سریال «بامداد خمار» ۳ فصل دارد که فصل اول آن در ۱۳ قسمت پخش شده و فصل سوم نیز در حال ضبط است.

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