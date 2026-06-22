دوبله مستند «بازگشت به طبیعت» برای شبکه چهار

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این مستند در گونه حیات وحش و علمی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.

مدیر دوبله این مستند امیرصالح کسروی و صدابردار آن روژین جشن سده است. علی بیگ محمدی، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، فاطمه صبا، بهروز علیمحمدی، پویا فهیمی، نسرین کوچک خانی، اردشیر منظم، صنم نکواقبال، حسین نورعلی و امیرصالح کسروی صداپیشه‌های این اثر بوده اند.

این مستند داستان شش حیوان جوان و در معرض خطر را دنبال می‌کند که توسط انسان‌ها پرورش داده می‌شوند اما سرنوشت آن‌ها بازگشت به طبیعت وحش و کمک به بقای گونه‌های خودشان است.

مستند «بازگشت به طبیعت» با تأکید بر حفاظت از گونه‌های در معرض خطر، اهمیت تلاش‌های انسانی برای نجات و احیای حیات وحش را به‌خوبی نشان می‌دهد. این فیلم مخاطب را با فرایند پرورش، مراقبت و آماده‌سازی حیوانات برای بازگشت به زیستگاه طبیعی آشنا می‌کند و نقش مراکز حفاظتی و متخصصان محیط زیست را برجسته می‌سازد. فیلم ارزش حفظ تنوع زیستی و ضرورت صیانت از اکوسیستم‌های طبیعی را یادآوری می‌کند و نشان می‌دهد که بقای هر گونه در حفظ تعادل طبیعت مؤثر است. همچنین با نمایش توانایی حیوانات در یادگیری و سازگاری با محیط، مفاهیمی همچون بقا، استقلال و غریزه را در مورد حیوانات مطرح می‌کند. روایت امیدبخش فیلم، موفقیت برنامه‌های حفاظتی را به تصویر می‌کشد و مخاطبان را به مشارکت در فعالیت‌های محیط زیستی تشویق می‌کند. این فیلم مستند، همچنین آگاهی عمومی درباره ضرورت حفاظت از گونه‌های نادر و آسیب‌پذیر محیط زیست ما را افزایش می‌دهد.

شبکه‌ی چهار، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.

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