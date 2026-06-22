گزارش معاونت امور هنری وزارت فرهنگ از وضعیت آموزش های هنری در هنرستانها:
۹۰۴۳ هنرجو در ۷۰ هنرستان هنرهای زیبای کشور مشغول تحصیل هستند
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی گزارشی، وضعیت حوزه آموزشهای هنری هنرستانهای هنریهای زیبای کشور تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنا بر آمار اعلام شده توسط دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری، تا پایان خرداد ماه سال جاری، ۹۰۴۳هنرجو در ۷۰ هنرستان کشور مشغول تحصیل هستند.
بر اساس این آمار، دختران در حوزه آموزشهای هنری در هنرستان ها، سهم بیشتری به خود اختصاص داده و از تعداد مجموع هنرستانهای کشور، ۳۶ هنرستان، دخترانه و ۳۴ هنرستان، پسرانه هستند که ۴۸۳۸ هنرجوی دختر و ۴۲۰۵هنرجوی پسر در این مراکز آموزشی حضور دارند.
در این گزارش، در خصوص وضعیت توزیع هنرستانهای هنرهای زیبا آمده است که استان کرمان با ۶ هنرستان، اصفهان و یزد با ۵ هنرستان، تهران و سمنان با ۴ هنرستان، آذربایجان شرقی، فارس، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی و هرمزگان با ۳ هنرستان، آذربایجان غربی، البرز، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمانشاه با ۲ هنرستان و سایر استانهای کشور نیز دارای یک هنرستان هنرهای زیبا میباشند.
نکته قابل توجه، تاسیس برخی از هنرستانها در شهرهایی به جز مراکز استان هاست که از آن جمله میتوان به شهرضا، کاشان، شاهرود، لار، بم، سیرجان، جیرفت، گچساران، بروجرد، ساوه، قشم، اردکان و میبد اشاره نمود.
رشتههای تحصیلی هنرستانهای هنرهای زیبا کشور شامل گرافیک، نقاشی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، نمایش، پویا نمایی، سینما و دوره عمومی اول متوسطه میشود که بنا بر نیازسنجی استانهای کشور، در سطح هنرستانهای هنرهای زیبا توزیع شده است.
از تعداد کل ۹۰۴۳ هنرجویان هنرستانهای هنرهای زیبا، در رشته گرافیک ۲۳۹۱ هنرجو، در رشته نقاشی ۸۱۵ هنرجو، در رشته موسیقی ایرانی ۱۳۱۷، در رشته موسیقی جهانی ۶۷۸ هنرجو، نمایش ۱۴۰۹ هنرجو، سینما ۱۴۸۶ هنرجو، پویا نمایی ۵۶۹ هنرجو و در دوره عمومی اول متوسطه ۳۷۸ هنرجو مشغول به تحصیل هستند.
گفتنی است دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ علاوه بر هنرستانهای هنرهای زیبا که در این گزارش بدان پرداخته شده، آموزشگاههای آزاد هنری، آزمونهای جامع و ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر و کارت صلاحیت تدریس را نیز تحت پوشش دارد که در گزارشهای بعدی به این چند حوزه نیز پرداخته خواهد شد.