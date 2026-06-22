هشدار انجمن تهیهکنندگان مستقل سینما نسبت به پخش آثار خارجی بدون رعایت قواعد کپی رایت در پلتفرمها
انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران نسبت به نمایش آثار سینمایی خارجی در برخی پلتفرمهای داخلی بدون خرید و اخذ حقوق قانونی پخش ابراز نگرانی کرده و آن را مصداق آشکار نقض حقوق مالکیت صاحبان آثار دانست و از سازمان سینمایی خواستار اقدامی موثر و بازدارنده شد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران به شرح زیر است:
انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران با ابراز نگرانی نسبت به روند روبهگسترش نمایش آثار سینمایی خارجی در برخی پلتفرمهای داخلی بدون خرید و اخذ حقوق قانونی پخش (کپی رایت)، اعلام میدارد که این اقدام، از منظر حقوقی و اخلاقی، مصداق آشکار نقض حقوق مالکیت صاحبان آثار و تعرض به حقوق مشروع آنان است.
شگفتآور آنکه سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان مرجع مسئول در حوزه نظارت بر فیلمهای سینمایی عرضهشده در پلتفرمهای داخلی، در برابر این تخلف آشکار سکوت اختیار کرده و تاکنون اقدام مؤثر و بازدارندهای در این خصوص انجام نداده است.
انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران بر این باور است که تداوم این رویه، دستکم دو زیان جدی و جبرانناپذیر برای کشور و صنعت سینمای ایران در پی خواهد داشت.
نخست آنکه در صورت عادی شدن روابط و تعاملات حقوقی و بینالمللی در آینده، صاحبان این آثار میتوانند از طریق مراجع و دادگاههای بینالمللی مطالبه خسارت کنند و چه بسا هزینههای ناشی از این محکومیتها در نهایت از منابع و سرمایههای عمومی کشور تأمین شود؛ امری که زیان آن متوجه عموم مردم خواهد بود.
دوم آنکه استمرار این رفتار، جایگاه حقوقی و اعتبار بینالمللی سینمای ایران را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، هنگامی که آثار سینمایی ایرانی بدون مجوز در شبکهها، پلتفرمها یا رسانههای خارجی مورد بهرهبرداری قرار گیرند، امکان استیفای حقوق تهیهکنندگان و صاحبان آثار ایرانی در محاکم خارجی به شدت کاهش یافته و استناد حقوقی لازم برای دفاع از حقوق آنان با دشواری جدی مواجه خواهد شد.
در این میان، پرسشی بنیادین و درخور تأمل نیز مطرح است: آیا صرف آنکه بسیاری از صاحبان این آثار، غیرمسلمان هستند، میتوان تعرض به حقوق مادی و معنوی آنان را مجاز دانست؟ و اگر چنین استدلالی پذیرفته شود، آیا این حکم به سایر اموال و داراییهای مشروع آنان نیز سرایت خواهد کرد؟
انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران ضمن تأکید بر ضرورت رعایت اصول اخلاقی، حقوقی و شرعی در مناسبات فرهنگی و اقتصادی، از علمای معظم، مراجع گرانقدر و صاحبنظران حوزه فقه و حقوق دعوت میکند تا دیدگاههای روشنگرانه خود را در این زمینه بیان فرمایند و افکار عمومی و مسئولان فرهنگی کشور را در دستیابی به راهکاری منطبق با موازین شرعی، حقوقی و منافع ملی یاری رسانند.