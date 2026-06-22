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نمایش چهار فیلم ایرانی در مقدونیه شمالی

نمایش چهار فیلم ایرانی در مقدونیه شمالی
کد خبر : 1802808
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چهار فیلم «جنگل پرتقال»، «کاپیتان»، «بدون قرار قبلی» و «آپاراتچی» از محصولات بنیاد سینمایی فارابی در پنجمین جشنواره فیلم «آنسوی دریاچه» در مقدونیه شمالی به نمایش در خواهند آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، همزمان با حضور «قمارباز» در بخش رقابتی، فیلم‌های «بدون قرار قبلی» ساخته بهروز شعیبی، «جنگل پرتقال» ساخته آرمان خوانساریان، «کاپیتان» ساخته محمد حمزه‌ای و «آپاراتچی» ساخته قربانعلی طاهرفر در قالب بخش «فوکوس بر سینمای معاصر ایران» برای مخاطبان جشنواره «آنسوی دریاچه» در مقدونیه شمالی به نمایش درمی‌آیند. 

بخش فوکوس بر سینمای معاصر ایران در جشنواره «آنسوی دریاچه»، در راستای تفاهم میان بنیاد سینمایی فارابی و مدیران این رویداد برگزار می‌شود که مذاکرات مربوط به آن، در بازار جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ انجام شده بود. پخش بین‌المللی پنج فیلم یاد شده، توسط معاونت بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی انجام می‌شود. 

این جشنواره با تمرکز بر سینمای منطقه بالکان و مدیترانه، به معرفی آثار شاخص و تقویت گفت‌وگوی فرهنگی میان ملت‌ها می‌پردازد. 

پنجمین جشنواره بین‌المللی «آنسوی جشنواره» از ۸ تا ۱۵ جولای ۲۰۲۶ (۱۷ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۵) در شهر دویرانِ مقدونیه شمالی برگزار می‌شود.

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