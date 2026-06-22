فاصله میان پژوهش و اجرا در بخش گردشگری باید کاهش یابد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدمصطفی فاطمی در نشست مشترک پژوهشگاه میراث فرهنگی و معاونت گردشگری روز یکشنبه ۳۱ خردادماه جاری با بیان اینکه در سال‌های گذشته ارتباط مستقیم و ساختاریافته‌ای با پژوهشگاه وجود نداشته است، اظهار کرد: برگزاری این نشست فرصت مهمی برای شناخت متقابل نگاه‌ها و رویکردهاست و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مؤثرتر در آینده باشد.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی با اشاره به تنوع گسترده حوزه‌های گردشگری تصریح کرد: موضوعات این حوزه بسیار متنوع است؛ از گردشگری فرهنگی و تاریخی تا گردشگری دریایی، روستایی، خوراک، الکترونیک و ادبی، که هرکدام نیازمند مطالعات تخصصی و رویکردهای جداگانه هستند.

او ادامه داد: برای سیاست‌گذاری مؤثر در گردشگری، نیاز به پژوهش‌های هدفمند و منطبق با اولویت‌های واقعی وجود دارد. به‌عنوان نمونه، بررسی موضوعاتی مانند روانشناسی سفر در ایران یا الگوهای نوسان سفر در ایام مختلف سال می‌تواند نقش مهمی در تنظیم سیاست‌های کلان داشته باشد.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی با اشاره به ضرورت استفاده از تجربه‌های بین‌المللی گفت: تحلیل مدل‌های موفق سایر کشورها در مدیریت گردشگری و بحران‌ها می‌تواند در طراحی سیاست‌های داخلی بسیار مؤثر باشد.

فاطمی همچنین بر اهمیت ساماندهی تعطیلات، مدیریت رویدادهای گردشگری و کاهش نوسانات شدید سفر تأکید کرد و افزود: این موضوعات باید با همکاری پژوهشگاه و بخش خصوصی به‌صورت علمی بررسی و به راهکارهای اجرایی تبدیل شوند.

او در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط ساختاریافته میان معاونت گردشگری، پژوهشگاه و بخش خصوصی و تمرکز بر اولویت‌های مشترک می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری و ارتقای عملکرد گردشگری کشور منجر شود.

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