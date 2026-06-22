انسجام سپر دفاعی ایران در مواجهه با تهدیدات خارجی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نایروبی با همکاری مؤسسه بین‌المللی مطالعات اسلامی و مرکز آموزشی و فرهنگی APBET کنیا، دوره پنج‌روزه تربیت مدرس با عنوان «آشنایی با اسلام و گفت‌وگوی بین ادیانی» با هدف تبیین آموزه‌های اسلام ناب محمدی (ص) بر اساس مکتب اهل‌بیت (ع)، تقویت گفت‌وگوی بین‌ادیانی، ارتقای شناخت متقابل میان پیروان ادیان، ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و توانمندسازی معلمان و مربیان آموزشی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان شامل برخی معلمان، مربیان آموزشی، پژوهشگران و فعالان فرهنگی از مناطق مختلف کنیا بودند و این برنامه زمینه مناسبی برای توسعه تعاملات علمی، فرهنگی و آموزشی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا فراهم کرد.

توحید؛ زیربنای کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی

مباحث متنوعی در حوزه‌های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، تربیتی، فرهنگی، گفت‌وگوی ادیان، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین آموزشی ارائه شد.

در بخش اعتقادی، موضوعاتی همچون توحید، معاد، جایگاه انسان در هستی و نسبت علم و دین در تمدن اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و توحید به عنوان زیربنای کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی تبیین شد.

در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی، مفاهیمی چون صداقت، عدالت، احترام به حقوق دیگران، مسئولیت‌پذیری و نقش اخلاق در توسعه جوامع انسانی مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین اصول عدالت، صلح، همزیستی و گفت‌وگو در روابط انسانی و بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت. در بخش تعلیم و تربیت اسلامی، نقش معلم در تربیت نسل آینده، انتقال ارزش‌های اخلاقی و توسعه علمی جامعه مورد توجه قرار گرفت.

حضرت فاطمه زهرا (س)؛ الگوی جامع و تراز زن مسلمان در عصر حاضر

در مباحث مرتبط با زن و خانواده، کرامت انسانی زن و مرد، جایگاه خانواده در اسلام و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی برجسته زن مسلمان تبیین شد.

در حوزه گفت‌وگوی بین‌ادیانی، مبانی قرآنی احترام متقابل، شناخت ارزش‌های مشترک انسانی، پذیرش تنوع فرهنگی و دینی و ضرورت پرهیز از تعصب مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با تجربه تاریخی همزیستی ادیان در جوامع اسلامی، درباره راهکارهای تقویت صلح و تفاهم میان پیروان ادیان مختلف به تبادل نظر پرداختند.

یکی از محورهای مهم این دوره، تبیین دیدگاه‌های راهبردی امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره گفت‌وگوی ادیان، احترام متقابل میان پیروان مذاهب و ادیان مختلف و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک انسانی و اخلاقی برای تقویت صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و تفاهم میان ملت‌ها بود.

گفت‌وگو؛ راهکار مؤثر برای همزیستی و تعامل سازنده میان ملت‌ها

در این بخش، بر نقش گفت‌وگو به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش سوءتفاهم‌ها، مقابله با افراط‌گرایی و گسترش همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی میان جوامع مختلف تأکید شد.

با توجه به تحولات اخیر منطقه، در بخش‌های مختلف دوره، ابعاد انسانی، فرهنگی و تمدنی جنگ و خشونت مورد بررسی قرار گرفت. حملات رژیم صهیونیستی با حمایت ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن از منظر انسانی، فرهنگی و اخلاقی تحلیل شد.

اساتید دوره با اشاره به شهادت جمعی از رهبران، فرماندهان، دانشمندان و نخبگان کشور، تأکید کردند که این اقدامات صرفاً متوجه افراد نبوده، بلکه با هدف تضعیف روند پیشرفت علمی، فرهنگی و تمدنی ملت ایران صورت گرفته است.

همچنین، آسیب‌های وارد شده به مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز فرهنگی و اماکن تاریخی و نیز کشته شدن زنان و کودکان بی‌گناه، از جمله کودکان مدرسه میناب، به عنوان نمونه‌هایی از پیامدهای ناگوار جنگ و خشونت مورد بحث قرار گرفت.

در این بخش تأکید شد که هدف قرار دادن غیر نظامیان، مراکز آموزشی، درمانی و میراث فرهنگی، با اصول انسانی، اخلاقی و آموزه‌های ادیان الهی از جمله تعالیم حضرت عیسی مسیح (ع) درباره محبت، صلح، حرمت جان انسان‌ها و حمایت از بی‌گناهان، مغایرت دارد.

از دیگر موضوعات مورد توجه، اتحاد، انسجام و همبستگی مردم ایران در مواجهه با تهدیدات خارجی بود. در این بخش تأکید شد که ملت ایران در طول تاریخ معاصر بارها نشان داده است که فشارها، تهدیدها و شهادت نخبگان و رهبران نه تنها موجب تضعیف اراده ملی نشده، بلکه زمینه تقویت همبستگی اجتماعی، خودباوری و استمرار مسیر پیشرفت را فراهم کرده است.

ساموئل امبوگو، رئیس انجمن معلمان APBET کنیا، خواستار استمرار چنین برنامه‌هایی برای معلمان، مربیان و جوانان شد و بر نقش این دوره‌ها در ارتقای دانش، تبادل تجربیات و گسترش همکاری‌های فرهنگی و آموزشی تأکید کرد.

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