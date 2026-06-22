به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، تفاهم‌نامه همکاری در حوزه توسعه گردشگری سبز و حمایت از احداث و بهسازی تأسیسات گردشگری پایدار روز یکشنبه ۳۱ خردادماه جاری با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور و با مشارکت اداره‌کل توسعه گردشگری داخلی، جامعه حرفه‌ای مجتمع‌های گردشگری رفاهی، تفریحی و پذیرایی و شرکت تپش توسعه پایدار شهر سبز به عنوان مشاور تخصصی این حوزه، منعقد شد.

محمد جهانشاهی، دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز و تسهیل‌گر این تفاهم‌نامه، با اعلام این خبر اظهار کرد: هدف اصلی از انعقاد این تفاهم‌نامه، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای توسعه گردشگری سبز در کشور از طریق حمایت از احداث، بهسازی و نوسازی تأسیسات گردشگری مبتنی بر اصول پایداری، بهره‌وری منابع و حفاظت از محیط زیست است.

او با اشاره به روند رو به رشد توجه جهانی به موضوعاتی همچون مدیریت بهینه مصرف انرژی و آب، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند و کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی افزود: با وجود اهمیت روزافزون این موضوعات، هنوز ارتباط منسجم و نظام‌مند میان فعالان صنعت ساختمان، سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و مدیران تأسیسات گردشگری در کشور شکل نگرفته است. نبود دسترسی کافی به دانش فنی تخصصی و چالش‌های مرتبط با توجیه اقتصادی اجرای ساختمان‌ها و تأسیسات سبز، از مهم‌ترین موانع توسعه این رویکرد به شمار می‌رود.

جهانشاهی ادامه داد: یکی از محورهای مهم این تفاهم‌نامه، اجرای برنامه‌های آموزشی، ترویجی و اطلاع‌رسانی برای مجموعه‌های گردشگری کشور به‌ویژه مجتمع‌های گردشگری بین‌راهی است که بیش از سه هزار و دویست واحد کوچک و بزرگ را در بر می‌گیرد. این برنامه‌ها با هدف ارتقای آگاهی، انتقال تجربیات موفق و تسهیل بهره‌گیری از فناوری‌ها و راهکارهای نوین در حوزه گردشگری پایدار اجرا خواهد شد.

دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز و تسهیل‌گر تصریح کرد: در الگوی گردشگری سبز، شاخص‌هایی نظیر بهره‌وری انرژی، مدیریت مصرف آب، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند از مبدأ، بازچرخانی فاضلاب، ارتقای کیفیت محیط داخلی و خارجی ساختمان، بهره‌گیری از مصالح پایدار و مدیریت یکپارچه مجموعه‌ها مورد توجه قرار دارد. در همین راستا، جامعه حرفه‌ای مجتمع‌های گردشگری کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و مشاوره‌ای شرکت تپش توسعه پایدار شهر سبز، مسیر توسعه این استانداردها را دنبال خواهد کرد.

او، ضمن قدردانی از نگاه آینده‌نگرانه جامعه حرفه‌ای مجتمع‌های گردشگری، این تفاهم‌نامه را نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی در مسیر تحقق توسعه پایدار دانست و گفت: اداره‌کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان ناظر، حامی و تسهیل‌گر اجرای این تفاهم‌نامه، زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی شده را فراهم خواهد کرد.

جهانشاهی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های ملی در حوزه گردشگری پایدار اظهار کرد: پروژه برق سبز گردشگری با هدف توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در تأسیسات گردشگری کشور و همچنین برگزاری دومین دوره نشان هتل سبز ایران از جمله برنامه‌های مهمی هستند که همسو با اهداف این تفاهم‌نامه در حال پیگیری و اجرا هستند.

دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز و تسهیل‌گر در پایان خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن فرآیند انعقاد این تفاهم‌نامه، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نشست تخصصی گردشگری سبز کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (CICA) حضور خواهد یافت. این نشست در روزهای دوم و سوم تیرماه به میزبانی شهر باکو در جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود و فرصتی برای تبادل تجربیات و معرفی ظرفیت‌های کشور در حوزه گردشگری پایدار خواهد بود.

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