انتشار آگهیهای دولتی در نشریات ادامه خواهد داشت
معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: فرآیند تمرکز و توزیع آگهیهای دولتی و انتشار آن در نشریات کشور، با حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با پیگیریهای این معاونت، حمایت و توجه ویژه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه زمانبندی پنجساله که به منظور استمرار فرآیند چاپ آگهیهای دولتی در روزنامههای کثیرالانتشار، در اصلاحیه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ «آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به تصویب هیات وزیران رسیده بود، تمدید شد.
این برنامه زمانبندی پنجساله در دولت دوازدهم به پیشنهاد سیدعباس صالحی که در آن زمان نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، در هیات دولت تصویب شده بود و اینک نیز با همت و تلاش او، هیات دولت با تمدید این برنامه زمانبندی پنجساله موافقت کرد.
براساس این گزارش، طبق بند پنج قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهیهای دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور، به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. براین اساس با توجه به نقش مهم آگهیهای دولتی در اقتصاد رسانههای سراسری، منطقهای، استانی و محلی و تاثیر آن در استمرار فعالیت اطلاعرسانی و فراهم آمدن زمینه اشتغال نیروهای متخصص رسانهای در سراسر کشور، ادامه این فرآیند بسیار حائز اهمیت بود.
بر این اساس، مراتب به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفت و با تمدید برنامه زمانبندی پنج ساله، دغدغه خاطر مدیران و کارکنان رسانهها در سراسر کشور برطرف شد.