رویدادهای ششم محرم

به گزارش ایلنا، ششم محرم سال ۶۱ هجری قمری، روزی است که در آن محاصره امام حسین (ع) و یارانش ادامه یافت و فشار بر کاروان امام روزبه‌روز بیشتر شد. این روز، در میانه دهه اول محرم قرار دارد و ادامه‌دهنده روندی است که از روز سوم با آغاز محاصره شروع شده بود.

«لهوف، سید بن طاووس، بخش ۱، صفحه ۱۰۷»

وقایع مهم روز ششم محرم

تداوم محاصره: حلقه محاصره اطراف خیمه‌های امام ادامه یافت

افزایش نیروهای دشمن: گروه‌های بیشتری از کوفه به کربلا رسیدند

سخت‌تر شدن محدودیت آب: دسترسی به آب محدودتر از روزهای قبل شد

فشار روانی بر اهل بیت: زنان و کودکان تحت فشار روانی شدیدی بودند

تداوم عبادت امام: امام و یارانش به نماز و مناجات ادامه دادند

«بحارالانوار، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۳۰»

تشدید محدودیت آب

در روز ششم محرم، دسترسی به آب برای امام و یارانش محدودتر شد. اگرچه آب هنوز کاملاً قطع نشده بود (قطع کامل در روز هفتم رخ داد)، اما دشمن نظارت بیشتری بر رفت‌وآمد به رودخانه فرات اعمال می‌کرد. این اقدام دشمن، فشار را بر کاروان امام، به ویژه بر کودکان و سالمندان، افزایش داد و تشنگی کم‌کم آغاز شد.

«تاریخ تحلیلی اسلام، جلد ۳، بخش ۱، صفحه ۱۷۴»

ورود نیروهای جدید دشمن

در روز ششم محرم، گروه‌های بیشتری از نیروهای کوفه به فرماندهی عبیدالله بن زیاد به کربلا رسیدند. این نیروها شامل قبایل مختلف بودند که برای جنگ با امام حسین (ع) آمده بودند.

با ورود این نیروها، تعداد لشکر دشمن به تدریج افزایش یافت و به حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر رسید.

«مقتل الحسین، خوارزمی، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۱۰۷»

فشار روانی بر اهل بیت

در روز ششم محرم، فشار روانی بر زنان و کودکان کاروان امام افزایش یافت:

نگرانی از آینده: زنان و کودکان نگران سرنوشت خود و امام بودند.

تشنگی کودکان: کودکان کاروان دچار تشنگی شده بودند.

صدای گریه کودکان: صدای گریه کودکان در خیمه‌ها شنیده می‌شد.

صبر حضرت زینب (س): حضرت زینب (س) با صبر و شکیبایی، به تسلی دیگران می‌پرداخت.

«نهضت حسین (ع)، جلد ۴، بخش ۱، صفحه ۱۹۷»

عبادت و مناجات امام

در میان این همه فشار و تهدید، امام حسین (ع) و یارانش به عبادت خدا ادامه دادند. نقل شده است که امام در این روزها، به نماز و مناجات با خدا مشغول بودند و از خداوند یاری می‌طلبیدند.

این رفتار نشان می‌دهد که امام (ع) در سخت‌ترین شرایط، ارتباط خود را با خدا قطع نکردند و به قدرت الهی توکل داشتند.

«تفسیر المیزان (ترجمه)، جلد ۵، بخش ۱، صفحه ۲۲۲»

پیام‌های روز ششم محرم

تداوم آزمایش: روز ششم، روز ادامه آزمایش الهی بود.

افزایش فشار: دشمن روزبه‌روز فشار بیشتری بر امام وارد می‌کرد.

صبر و استقامت: امام و یارانش با صبر در برابر فشارها ایستادگی کردند.

توکل بر خدا: در سخت‌ترین شرایط، به خدا پناه بردند.

آمادگی برای شهادت: امام و یارانش خود را برای شهادت آماده می‌کردند.

«عیون اخبار الرضا، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۷۴»

زیارت روز ششم محرم

در این روز، زیارت امام حسین (ع) و خواندن زیارت عاشورا سفارش شده است. همچنین خواندن این دعا مستحب است:

«اللَّهُمَّ صَبِّرْنِی عَلَی مَا ابْتَلَیْتَنِی بِهِ وَ لَا تَجْعَلْنِی مِنَ الْجَازِعِینَ»

(خدایا، مرا بر آنچه مرا به آن مبتلا کرده‌ای صبور گردان و مرا از جزع‌کنندگان قرار مده.)

«ثواب الاعمال، شیخ صدوق، بخش ۱، صفحه ۲۷۸»

روز ششم محرم، روزی بود که فشار بر امام حسین (ع) و کاروانش ادامه یافت. اما امام و یارانش نلرزیدند و تسلیم نشدند. این درس بزرگی برای ماست که: در برابر فشارها و تهدیدها نباید ایمان خود را از دست داد، عبادت و مناجات با خدا، در سخت‌ترین شرایط نیز باید ادامه یابد و صبر و استقامت، کلید پیروزی در راه حق است.

روز ششم محرم، روز تداوم محاصره و افزایش فشار بر امام حسین (ع) و یارانش بود. روزی که دشمن نیروهای بیشتری آورد و محدودیت آب را سخت‌تر کرد. اما امام و یارانش با صبر، عبادت و توکل بر خدا، در برابر این فشارها ایستادگی کردند. این روز به ما می‌آموزد که در راه حق، باید صبور بود، به خدا توکل کرد و حتی در سخت‌ترین شرایط، عبادت و مناجات با خدا را ترک نکرد.

منابع: لهوف (سید بن طاووس)، بحارالانوار (علامه مجلسی)، تاریخ تحلیلی اسلام، مقتل الحسین (خوارزمی)، نهضت حسین (ع)، تفسیر المیزان (علامه طباطبایی)، عیون اخبار الرضا (شیخ صدوق)، مصباح المتهجد، ثواب الاعمال

در ششمین روز از محرم رویدادهای مختلفی در عاشورا و دیگر سال‌ها رخ داده است.

• نزول عذاب بر بنی‌اسرائیل

• ۶۱ق. اولین محاصره فرات در کربلا

• ۶۱ق. یاری طلبی حبیب بن مظاهر از بنی‌اسد

• ۶۱ق. تجهیز سپاه یزید

• ۶۱ق. گفتگوی عمر سعد با امام حسین

• ۶۱ق. نامه عبیدالله بن زیاد به عمر بن سعد

• ۶۱ق. پیوستن قاسم بن حبیب ازدی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن بشر بن عمرو حضرمی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن عبدالله بن بشر خثعمی به امام حسین

• ۶۱ق. پیوستن ضرغامة بن مالک تغلبی به امام حسین

• شهادت حضرت یحیی

• ۴۰۶ق. درگذشت سید رضی

• ۵۷۲ق. درگذشت محمد بن عبدالله شهرزوری

• ۲۵۲ق. حمل کالای تجاری و آذوقه به بغداد

• ۲۵۲ق. رسیدن نمایندگان معتزّ عباسی به بغداد

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