اطلاعیه صداوسیما درباره اظهارات نماینده مجلس روی آنتن زنده/ مستوجب پیگرد قضایی است

به گزارش ایلنا، در پی اظهارات محمود نبویان نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده شبکه خبر، اداره کل روابط عمومی صداوسیما اطلاعیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:

«به استحضار مخاطبان محترم شبکه خبر می‌رساند اظهارات یک نماینده مجلس دعوت‌شده به برنامه امروز زنده این شبکه و اشاره ناقص و مخدوش وی به برخی اسناد دارای طبقه‌بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است و سازمان صداوسیما پیگیری‌های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار می‌دهد.

شبکه خبر ضمن ابراز تاسف بابت بی‌توجهی مهمان مذکور به قواعد اخلاقی و الزامات آنتن زنده، به اطلاع می‌رساند مدیریت این شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیرکل مربوطه، برخوردهای انضباطی لازم را به دلیل بی‌توجهی به الزامات برنامه‌های زنده و سهل‌انگاری در مدیریت حرفه‌ای به عمل خواهد آورد.»

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