اطلاعیه صداوسیما درباره اظهارات نماینده مجلس روی آنتن زنده/ مستوجب پیگرد قضایی است
صداوسیما اعلام کرد: پیگیریهای لازم را درباره اظهارات امروز یک نماینده مجلس در برنامه امروز زنده شبکه خبر در دستورکار قرار می دهد.
به گزارش ایلنا، در پی اظهارات محمود نبویان نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده شبکه خبر، اداره کل روابط عمومی صداوسیما اطلاعیهای به شرح زیر منتشر کرد:
«به استحضار مخاطبان محترم شبکه خبر میرساند اظهارات یک نماینده مجلس دعوتشده به برنامه امروز زنده این شبکه و اشاره ناقص و مخدوش وی به برخی اسناد دارای طبقهبندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است و سازمان صداوسیما پیگیریهای لازم را در این خصوص در دستور کار قرار میدهد.
شبکه خبر ضمن ابراز تاسف بابت بیتوجهی مهمان مذکور به قواعد اخلاقی و الزامات آنتن زنده، به اطلاع میرساند مدیریت این شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیرکل مربوطه، برخوردهای انضباطی لازم را به دلیل بیتوجهی به الزامات برنامههای زنده و سهلانگاری در مدیریت حرفهای به عمل خواهد آورد.»