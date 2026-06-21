مدیرکل دفتر گردشگری داخلی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
رقابت ۸ روستای ایران برای جهانی شدن/ برای موفقیت هر روستا باید ابتکار و هویت منحصربهفرد داشته باشد
رقابت روستاهای ایران برای قرار گرفتن در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان وارد مرحله تازهای شده است. در حالی که سال گذشته ایران با ثبت سه روستا در فهرست جهانی سازمان جهانی گردشگری رکوردی کمسابقه را به نام خود ثبت کرد، امسال هشت روستای تاریخی کشور برای کسب این عنوان در حال رقابت هستند. رقابتی که به گفته مسئولان، علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری، به شاخصهایی همچون زیرساخت، پایداری و شرایط بینالمللی نیز وابسته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی معاونت گردشگری کشور در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به روند ارزیابی پروندههای ایران در سازمان جهانی گردشگری، تأکید کرد: بهبود شرایط امنیتی و گسترش تعاملات بینالمللی میتواند در تقویت جایگاه روستاهای ایرانی مؤثر باشد. البته معیارهای اصلی ثبت جهانی تغییر نکردهاند.
وی در پاسخ به این پرسش که تعاملات بینالمللی تا چه اندازه میتواند بر موفقیت پروندههای ثبت جهانی ایران اثرگذار باشد؟ گفت: شاخصهای سازمان جهانی گردشگری ثابت هستند و تغییر نمیکنند، اما یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مقاصد گردشگری، موضوع امنیت است. با کاهش تنشها و پایان شرایط جنگی، این شاخص برای ایران ارتقا پیدا میکند.
فاطمی افزود: در برخی شاخصها مانند ارتباطات بینالمللی، دسترسی به وبسایتهای جهانی و امکان استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی، تا زمانی که موضوع تحریمها برطرف نشود تغییر محسوسی رخ نخواهد داد، اما در حوزه امنیت و اولویتهای دولت برای توسعه گردشگری، شرایط میتواند بهبود پیدا کند.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی تأکید کرد: نباید انتظار داشت موفقیت سال گذشته به همان شکل تکرار شود.
به گفته او، ثبت سه روستای ایرانی در سال گذشته یک رکورد کمنظیر بود و ایران پس از کشورهایی مانند چین، ژاپن، ترکیه و پرتغال در شمار کشورهای دارای بیشترین روستاهای ثبت جهانی شده قرار گرفت.
فاطمی افزود: ثبت همزمان سه روستا اتفاقی استثنایی بود و به ندرت تکرار میشود. امسال نیز تلاش خود را برای موفقیت پروندههای جدید انجام میدهیم. اما تعداد روستاهایی که بتوانند همه شاخصهای سازمان جهانی گردشگری را کسب کنند محدود است و باید به تدریج به استانداردهای لازم نزدیک شوند.
فاطمی با اشاره به روند آمادهسازی پروندههای نامزد ثبت جهانی افزود: برخی روستاهای کاندیدا هنوز فاصله قابل توجهی با معیارهای مورد نظر دارند و دارای نواقصی هستند که امیدواریم تا زمان راستیآزمایی پروندهها در شهریورماه بتوانیم بخش مهمی از این کاستیها را برطرف کنیم.
او مهمترین معیار ارزیابی روستاهای جهانی را پایداری دانست و گفت: پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی از مهمترین شاخصهای مورد توجه سازمان جهانی گردشگری است. در کنار آن، هر روستا باید دارای ابتکار و هویت منحصربهفرد باشد تا بتواند در رقابت جهانی موفق شود.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی همچنین بر اهمیت وجود زیرساختهای گردشگری در روستاها به عنوان یکی از شاخصهای جهانی شدن آن ها تأکید کرد و افزود: تعداد تأسیسات گردشگری، اقامتگاهها و شکلگیری زنجیره ارزش گردشگری در روستاها از عوامل تعیینکننده در ارزیابی پروندهها است. تجربه روستاهای ثبتشده نشان میدهد برخورداری از امکانات اقامتی و خدمات گردشگری نقش مهمی در کسب امتیازهای لازم دارد.
به گفته فاطمی، سال گذشته روستای سهیلی با برخورداری از بیش از ۴۰ مجموعه گردشگری، شفیعآباد با بهرهمندی از مجموعههای اقامتی و کندوان با زیرساختهای مناسب گردشگری توانستند بخشی از امتیازهای مورد نیاز برای ثبت جهانی را به دست آورند.
اکنون هشت روستای ایرانی در حالی خود را برای ارزیابیهای نهایی سازمان جهانی گردشگری آماده میکنند که کارشناسان معتقدند توسعه زیرساختها، تقویت پایداری محلی و بهبود تصویر بینالمللی ایران میتواند مسیر حضور پررنگتر روستاهای کشور در فهرستهای جهانی را هموار کند؛ فهرستی که علاوه بر اعتبار بینالمللی، میتواند به رونق اقتصاد محلی و افزایش ورود گردشگران به مناطق روستایی نیز منجر شود.