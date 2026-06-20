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تحلیل و گزارش جام جم جهانی از رادیو ایران

تحلیل و گزارش جام جم جهانی از رادیو ایران
کد خبر : 1802007
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همزمان با جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، رادیو ایران با برنامه‌های ورزشی خود شنوندگان را در جریان تازه‌ترین اتفاقات قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رادیو ایران، حسین معصومی، مدیر گروه ورزش و تفریحات در تشریح جزئیات برنامه‌های این شبکه  گفت : «در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، برنامه روی خط ورزش با تمرکز ویژه بر آخرین نتایج، اخبار تیم‌ها و گزارش‌های اختصاصی، شنوندگان را در جریان دقیق‌ترین رخدادهای این رویداد بزرگ قرار می‌دهد.

وی با اشاره به رویکرد تحلیلی این برنامه افزود: «برنامه ورزش ایران»  نیز با حضور پیشکسوتان، مربیان و کارشناسان برجسته، فراتر از انعکاس نتایج، به واکاوی فنی دیدارها، بررسی مدیریت ورزشی و ارزیابی جایگاه فوتبال ایران در عرصه بین‌المللی می‌پردازد تا دریچه‌ای تازه برای شناخت تحولات فوتبال جهان بگشاید.

خاطرنشان می شود : برنامه های روی خط ورزش ساعت ۸:۴۰  تا 9:00 و برنامه ورزش ایران ۱۸:۳۰ تا 19:00 هر روز در ایام جام جهانی ۲۰۲۶ ، شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران تقدیم شنوندگان ورزش دوست و طرفداران جام جهانی می شود.

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