تحلیل و گزارش جام جم جهانی از رادیو ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رادیو ایران، حسین معصومی، مدیر گروه ورزش و تفریحات در تشریح جزئیات برنامه‌های این شبکه گفت : «در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، برنامه روی خط ورزش با تمرکز ویژه بر آخرین نتایج، اخبار تیم‌ها و گزارش‌های اختصاصی، شنوندگان را در جریان دقیق‌ترین رخدادهای این رویداد بزرگ قرار می‌دهد.

وی با اشاره به رویکرد تحلیلی این برنامه افزود: «برنامه ورزش ایران» نیز با حضور پیشکسوتان، مربیان و کارشناسان برجسته، فراتر از انعکاس نتایج، به واکاوی فنی دیدارها، بررسی مدیریت ورزشی و ارزیابی جایگاه فوتبال ایران در عرصه بین‌المللی می‌پردازد تا دریچه‌ای تازه برای شناخت تحولات فوتبال جهان بگشاید.

خاطرنشان می شود : برنامه های روی خط ورزش ساعت ۸:۴۰ تا 9:00 و برنامه ورزش ایران ۱۸:۳۰ تا 19:00 هر روز در ایام جام جهانی ۲۰۲۶ ، شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران تقدیم شنوندگان ورزش دوست و طرفداران جام جهانی می شود.

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