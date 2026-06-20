به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارگروه، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ دبیرخانه کارگروه ارائه شد؛ گزارشی که بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه سیاست‌گذاری، حمایت از طراحان، توسعه رویدادهای تخصصی، تقویت فعالیت‌های استانی، گسترش دیپلماسی فرهنگی و ارتقای نظام اطلاع‌رسانی حوزه مد و لباس را تشریح کرد.

محسن گرجی، با اشاره به رویکردهای اصلی این مجموعه در سال گذشته اظهار کرد: تلاش ما در سال ۱۴۰۴ بر تقویت زیست‌بوم مد و لباس کشور، توسعه مشارکت فعالان این حوزه و ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی متمرکز بود. در همین راستا، برنامه‌های ملی و استانی متعددی با هدف حمایت از طراحان، معرفی ظرفیت‌های بومی و توسعه بازار محصولات ایرانی اجرا شد.

بر اساس این گزارش، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در سال ۱۴۰۴ با حمایت از برگزاری ۵۳ جشنواره، نمایشگاه و رویداد تخصصی در سراسر کشور، زمینه معرفی آثار طراحان، تبادل تجربیات حرفه‌ای و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی حوزه مد و لباس را فراهم کرد. همچنین با برگزاری ۶۰ جلسه کارگروه‌های استانی، روند تصمیم‌سازی و پیگیری مسائل این حوزه در استان‌ها تقویت شد.

در حوزه حمایت از طراحان و ساماندهی فعالیت‌های تخصصی، ۸۴۸ شناسه شیما برای آثار صادر ، ۱۳۶ کارت عضویت طراحان صادر یا تمدید شد و ۳۴ مؤسسه فرهنگی و هنری تخصصی در حوزه مد و لباس در سراسر کشور به ثبت رسید؛ اقداماتی که در راستای هویت‌بخشی به آثار، تقویت فعالیت‌های حرفه‌ای و توسعه ساختارهای تخصصی این حوزه انجام شد.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر نیز با دریافت بیش از سه هزار اثر از ۷۱۵ شرکت‌کننده برگزار شد و بستری برای شناسایی و معرفی استعدادهای نوآور حوزه مد و لباس فراهم آورد. همچنین نمایشگاه پوشاک ایرانی ـ اسلامی هدی با حضور ۲۵۰ برند، عرضه حدود سه هزار نوع محصول و استقبال بیش از 200 هزار بازدیدکننده، یکی از مهم‌ترین رویدادهای عرضه مستقیم محصولات ایرانی در سال ۱۴۰۴ بود.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با تأکید بر اهمیت تعاملات فرامرزی در این حوزه افزود: مد و لباس از ظرفیت بالایی برای معرفی فرهنگ و هویت ایرانی برخوردار است. از این رو توسعه دیپلماسی فرهنگی در این حوزه از طریق برنامه‌ریزی برای حضور در رویدادهای بین‌المللی، تشکیل میز مد و لباس در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بخش آموزش و توانمندسازی نیز دوره‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های کسب‌وکار، هوش مصنوعی، الگوسازی، تولید محتوا و مهارت‌های حرفه‌ای برگزار شد تا زمینه ارتقای دانش و توانمندی فعالان حوزه مد و لباس فراهم شود.

این گزارش همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباطات خبر داد. در راستای بازگرداندن مرجعیت رسانه‌ای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و تبدیل آن به مرجع رسمی اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار حوزه مد و لباس، طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۱۲ خبر مکتوب، ۱۷۶ محتوای ویدئویی و ۳۲۷ محتوای اختصاصی در بسترهای رسانه‌ای و فضای مجازی تولید و منتشر شد؛ روندی که به افزایش دیده‌شدن فعالیت‌های حوزه مد و لباس، تقویت ارتباط با فعالان این زیست‌بوم و ارتقای جایگاه رسانه‌ای کارگروه در میان ذی‌نفعان منجر شد.

گرجی در پایان با تأکید بر استمرار برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه اظهار کرد: مد و لباس بخشی از هویت فرهنگی جامعه ایرانی است و حمایت از فعالان این عرصه، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت رویدادهای تخصصی و گسترش همکاری‌های ملی و بین‌المللی، همچنان از مهم‌ترین اولویت‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور خواهد بود.

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