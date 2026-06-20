به گزارش ایلنا، این جلسه با حضور عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس کارگروه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، اعضای کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مدیران دبیرخانه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، شهرود امیرانتخابی، مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران و نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این کمیته، ضمن خیرمقدم به حاضران و ابلاغ پیام وزیر میراث فرهنگی مبنی بر استقبال این وزارتخانه از همکاری و همراهی با سیاست‌های کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: در یک سال گذشته و با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور، مأموریت‌ها و اقدامات مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران بر محور صیانت، حفاظت و نگهداشت میراث فرهنگی متمرکز بوده است. در این راستا، اقدامات مرمتی و حفاظتی، به‌ویژه پس از حوادث دی‌ماه سال گذشته، همچنین ارتقای سطح حفاظت فیزیکی و الکترونیکی آثار، در کنار برنامه‌ریزی برای حرکت به سوی موزه‌های نسل جدید، توسعه محتوای دیجیتال و آماده‌سازی زیرساخت‌های مجموعه برای دوران پس از بازگشایی مجدد، در دستور کار قرار داشته است.

او در ادامه افزود: پس از ۱۱ سال، با حمایت‌های همه‌جانبه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فاز نخست پروژه مقاوم‌سازی و استحکام‌بخشی کاخ صاحبقرانیه آغاز شده است. امیدواریم با تکمیل سایر مراحل این پروژه، به‌زودی شاهد بازگشایی کاخ صاحبقرانیه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و فاخرترین بناهای تاریخی کشور باشیم.

در این نشست مهدی نوید ادهم، دبیر کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ضمن قدردانی از حضور اعضا، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات کمیته در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد و به تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۵ پرداخت.

او تأکید کرد که کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران باید با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه تبدیل مفاهیم فرهنگی و تمدنی به برنامه‌های عملیاتی و اثرگذار را فراهم کند.

در ادامه، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش مفاهیم فرهنگی و تمدنی در تقویت وحدت ملی، به‌ویژه در شرایط جنگ و تهدیدهای بیرونی، جایگاه این کمیته را در راهبری و پیگیری نحوه اجرایی‌سازی این مفاهیم در ساختارهای دولتی و غیردولتی مهم ارزیابی کرد.

او با بیان اینکه ظرفیت‌های گسترده‌ای در استان‌های کشور برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تمدنی وجود دارد، اظهار داشت: در دولت، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها آمادگی لازم برای همکاری و همراهی در مسیر گسترش این رویکرد وجود دارد و کمیته می‌تواند نقش پیشران و هماهنگ‌کننده در این زمینه ایفا کند.

بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس کارگروه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، نیز در این نشست با مرور جایگاه مرجعیت علمی ایران در گذشته و امروز، به نقش‌آفرینی‌های علمی و فرهنگی پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد.

او احیای مرجعیت علمی ایران را نیازمند شناخت دقیق میراث فرهنگی و تمدنی کشور دانست و تأکید کرد که دستیابی به مرجعیت علمی در مقیاس جهانی بدون تکیه بر این پشتوانه‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی امکان‌پذیر نیست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت پیوند میان علم، فرهنگ و تمدن، خاطرنشان کرد که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند در بازخوانی، معرفی و به‌کارگیری میراث تمدنی ایران و اسلام نقش مؤثری ایفا کنند. بر اساس، دانشگاه آژاد اسلامی حمایت خود را از این نوع فعالیت‌ها اعلام و امادگی همسوسازی دانشگاه‌ها در سطح کشور هستند.

در بخش دیگری از این جلسه، نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های حاضر و همچنین اعضای کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه تعامل مؤثرتر با کمیته و چگونگی جاری‌سازی مفاهیم فرهنگی و تمدنی در برنامه‌ها و ساختارهای اجرایی مطرح کردند.

همچنین رونمایی از کتاب سه‌جلدی ایران و هند، تألیف دکتر علی‌اکبر ولایتی، گزارش رهاورد ۳ کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و کتاب حاج بکتاش ولی، از دیگر بخش‌های این نشست بود. بررسی شیوه‌های تعامل کمیته با سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها برای جاری‌سازی مفاهیم فرهنگی و تمدنی در ساختارهای مختلف نیز از محورهای اصلی جلسه به شمار می‌رفت.

این نشست که به میزبانی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد، پس از جمع‌بندی مباحث و تأکید بر استمرار همکاری‌های میان‌دستگاهی، با بازدید حاضران از ابنیه تاریخی این مجموعه به کار خود پایان داد.

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