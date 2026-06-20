صالحی: اتحاد ملی رمزگشای پیروزی ایران است

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در مطلبی که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «جنگ تحمیلی سوم، تشدید اختلافات و تضادها در جبهه دشمن بود، کشورهای ناتو با آمریکا همراهی نکردند و پیوسته مورد توهین ترامپ قرار گرفتند.

اکنون شاهد اختلافات آشکار دو متحد اصلی جنگ، آمریکا و رژیم صهیونیستی، هستیم.

اتحاد و انسجام ملت ایران، رمزگشای این پیروزی است. نگاهبان آن باشیم.»

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