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صالحی: اتحاد ملی رمزگشای پیروزی ایران است

صالحی: اتحاد ملی رمزگشای پیروزی ایران است
کد خبر : 1801947
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تحولات اخیر، اتحاد و انسجام ملی را عامل اصلی موفقیت کشور دانست و بر ضرورت حفظ آن تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در مطلبی که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «جنگ تحمیلی سوم، تشدید اختلافات و تضادها در جبهه دشمن بود، کشورهای ناتو با آمریکا همراهی نکردند و پیوسته مورد توهین ترامپ قرار گرفتند. 

اکنون شاهد اختلافات آشکار دو متحد اصلی جنگ، آمریکا و رژیم صهیونیستی، هستیم. 

اتحاد و انسجام ملت ایران، رمزگشای این پیروزی است. نگاهبان آن باشیم.»

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